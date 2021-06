S vyhrážkami sa už stretli viacerí predstavitelia súčasnej koalície. Najnovšie sa k nim pridala aj poslankyňa klubu OĽaNO Anna Záborská. Političke sa pre jej názory či angažovanosť v oblasti „potratovej" politiky vyhrážajú brutálnym útokom. „Žiadame vás, aby ste už žiadny návrh na schvaľovanie nepredložila, k ničomu sa nevyjadrovala a k takýmto veciam nehlasovala, kým tam ešte budete sedieť. Neprekáža to len nám, ale všetkým obyvateľom Slovenska," píše sa v liste, ktorý Záborská zverejnila na sociálnej sieti. Politička totiž mala svojimi názormi rozzúriť skupinu mužov. Tí si podľa anonymného listu mali dokonca zistiť jej adresu. „Chcú vás chytiť a riadnym kladivom vám rozbiť jabĺčka na cárach na obidvoch kolenách. Kúpa vozíka pre vás nie je problém. Že to urobia správne, nie je pochýb, lebo celé dni držia v rukách riadne kladivá v práci," odkázal jej anonym.

List poslankyni prišiel poštou do schránky Národnej rady. „Bol klasicky oznámkovaný. Oslovili ma z kriminálnej agentúry a vo veci by som mala prísť vypovedať, je to v procese riešenia," prezradila Záborská pre denník Plus JEDEN DEŇ.

„Po návšteve polície sa budem rozhodovať aj o prípadnom požiadaní o ochranu," konštatovala. O tom, či má z vyhrážok obavy, však hovoriť nechcela. „Nechcem povedať, že som zvyknutá, pretože na niečo také sa privyknúť nedá. Doteraz som sa s nenávistnými prejavmi stretla na sociálnych sieťach či v mailoch. Prvýkrát však prišlo niečo podobné listom. Aj preto som sa rozhodla vec riešiť," dodala s dôvetkom, že podobné počínanie považuje za nepochopiteľné. „Otázkam ochrany života a pomoci matkám sa venujem počas celej politickej kariéry. Nikdy som sa nestavala do polohy zákazu či perzekúcií alebo vyvodzovania nejakých dôsledkov, pokiaľ sa to týkalo umelého ukončenia tehotenstva. Bolo o pomáhaní ženám v núdzi," povedala poslankyňa.

Rozhodnutie riešiť podobné udalosti s políciou kvituje aj český bezpečnostný expert Andor Šándor. „Ja by som to nepodcenil, nikdy totiž neviete, kto sa za podobným anonymom skrýva. Na mieste poslankyne by som určite požiadal ministra vnútra o ochranu, ktorú ako ústavný činiteľ nepochybne dostane," radí expert.

Na nebezpečné vyhrážanie poukazuje aj slovenská legislatíva. „Zákon hovorí, že kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví či inou ťažkou ujmou spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodnú obavu, môže sa taká osoba potrestať odňatím slobody až na jeden rok," vysvetľuje trestná právnička Lucia Kurilovská. Jedným dychom však dodáva, že anonym si mohol poriadne zavariť. Vyhrážkami sa totiž pokúša brániť Záborskej vo vykonávaní mandátu poslanca, a tak by sa zločin mohol posudzovať prísnejšie. „Ak by sa postupovalo podľa druhého odseku, čo by sa v tomto prípade zrejme malo, hovoríme o šiestich mesiacoch až troch rokoch," dodáva s tým, že polícia má v rukách možnosti, ako páchateľa vystopovať.