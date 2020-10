Za stredu (7. marca) Slovensko zlomilo ďalší smutný rekord a hygienici prvýkrát od vypuknutia pandémie zaznamenali denný prírastok, ktorý prekročil hraniu 1 000 nakazených. Situácia je mimoriadne kritická na Orave, o čom prostredníctvom sociálnej siete informovala aj polícia. „V regióne Oravy panuje v súčasnosti najhoršia epidemiologická situácia. Infikovaných novým koronavírusom je už viac ako 1 300 obyvateľov,“ informovala.

Počty infikovaných majú v tomto okrese stúpajúcu tendenciu a podľa polície za zvýšenými číslami stoja predovšetkým nezodpovedné skupiny ľudí, ktoré nerešpektujú mimoriadne nariadenia. „Napriek zákazu organizujú svadobné hostiny, rodinné oslavy a hromadné kamarátske stretnutia. Keďže svojím konaním zaujali egoistický postoj ťažko uveriteľných rozmerov, ktorým povyšujú popíjanie alkoholu nad hodnotu ľudského života, Policajný zbor pristúpi k ráznym a okamžitým zvýšeným kontrolám. V prípade zistenia porušenia mimoriadnych nariadení budú občania sankcionovaní vo výške 1 000 eur. Ak vo svojom konaní budú pokračovať, sankcia im bude udelená opätovne,“ uviedla polícia. Policajti tiež informovali, že nezodpovedným osobám nehrozí iba finančná pokuta, ale aj niekoľkoročný trest odňatia slobody v prípade preukázania spáchania trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby.

Podľa dostupných informácií majú pritom Oravci obchádzať nariadenia aj tým, že svadby či iné veľké podujatia organizujú za poľskými hranicami. „Spamätajme sa, prosím, toto je cesta do pekla. Myslime na ľudí, ktorých zdravie a životy svojou nerozvážnosťou ohrozujeme - babky, dedkov, chronicky chorých ľudí, onkologických pacientov, zdravotné sestry, lekárov... a mnohých ďalších,“uviedol na sociálnej sieti Matovič. „Ak sa naozaj potvrdí, že ľudia ignorujú opatrenia, robia si oslavy a svadby v súkromí, alebo kvôli nim cestujú do Poľska a takýmto spôsobom zvyšujú riziko, potom je na mieste zamyslieť sa, či nesprísniť režim práve v týchto okresoch. Aby sme chránili zvyšok Slovenska pred nezodpovedným správaním sa niektorých ľudí na Orave,“ varoval v neskoršom vyjadrení premiér.

Matovič v krátkom štvrtkovom vyjadrení uviedol, že hoci nad represívnejšími opatreniami na území celej republiky zatiaľ neuvažuje, vylúčené nie sú. „Pred tým, ako budeme sprísňovať akékoľvek opatrenia, treba počkať na dosah tých predošlých“.Pokiaľ sa však situácia nestabilizuje, bude podľa slov premiéra sprísňovanie represívnych opatrení životná nevyhnutnosť. „Ak by nám naďalej počty pozitívne testovaných rástli a my by sme neprijali silnejšie ochranné opatrenia, ohrozili by sme životy a zdravie - takže je to životná nevyhnutnosť,“ uviedol.

K otázkam, či je možné, aby Slovenská republika pristúpila počas blížiacich sa sviatkov k podobným obmedzeniam ako na Veľkú noc, sa zatiaľ vyjadrovať nechcel. „Nikto na Slovensku si dnes netrúfne povedať, aký bude vývoj takto za týždeň, nieto ešte počas Dušičiek. Vylúčené však nie je nič,“povedal.