Slovnaft bude platiť daň z nadmerného zisku na úrovni 70 %. Poslanci totiž v stredu schválili novelu zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií od skupiny poslancov z vládneho OĽaNO.

„Cieľom navrhovanej právnej úpravy je v súlade s prijatím nariadenia Rady EÚ o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie navrátiť úpravu zdaňovacieho obdobia a výšku sadzby príspevku podľa pôvodného vládneho návrhu tohto zákona, keďže je dôvodný predpoklad, že nepriaznivá situácia bude pokračovať aj v roku 2023,“ uvádza sa v dôvodovej správe k novele. Parlament tiež schválil pozmeňujúci návrh z dielne Sme rodina, ktorý z platenia solidárneho príspevku vyňal ťažbu uhlia. Zámerom je podporiť transformáciu regiónu horná Nitra, v ktorom sa tento rok končí ťažba hnedého uhlia a potrebuje investície na ďalší rozvoj.

Národná rada Slovenskej republiky - ilustračný záber Zdroj: Martin Baumann

Z „dobrých“ správ sa radoval aj Matovič, ktorý sa nevzdáva predstavy vyplácať 500-eurovú odmenu za účasť v blížiacich sa parlamentných voľbách. „DAŇ Z VOJNY SCHVÁLENÁ,“ reagoval na sociálnej sieti. „Slovnaft zaplatí z mimoriadneho zisku z ruskej ropy 70 % špeciálnu daň, a tak máme v štátnej kešeni prvú časť potrebnú na odmenu 500 € za účasť na historických voľbách,“ napísal.

Analytik Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) podotýka, že ak bude výnos z predmetnej dane Slovnaftu použitý týmto spôsobom, potom „sa návrh definitívne zapíše do kategórie najhoršie dane“.

Analytik Radovan Ďurana Zdroj: archív

Ďurana pripomína, že Európska komisia odporučila minimum 33 %, Česká republika schválila 60 %. „Ale Slováci musia tromfnúť všetkých sadzbou 70 %,“ hovorí. „Politici vyslali všetkým investorom na Slovensku, ale aj potenciálnym investorom zo zahraničia jasný signál. Keď sa nám zapáčia vaše zisky, prídeme si po ne.“

Podľa Ďuranu môže rafinéria reagovať rôznymi spôsobmi. Či hrozí zdraženie palív sa dozviete v galérii.

PREKVAPIVÉ SLOVÁ ANALYTIKA NÁJDETE V GALÉRII

Aké pozitíva nám teda novela prináša? „Proti jednorazovému opatreniu až tak namietať nemožno. Otázkou je primeranosť samotnej výšky. No ak sa získané finančné zdroje použijú na vhodné investície, potom túto myšlienku možno podporiť,“ konštatuje exministerka financií Brigita Schmögnerová (75). „Ak to zhrniem, investície áno, no ak sa peniaze ‚prejedia‘, potom nie. V žiadnom prípade nie na to, čo chce Matovič,“ dodáva.

Na snímke je bývalá ministerka financií Brigita Schmögnerová. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Slovnaft sa v neskoršej reakcii vyjadril, že rozhodnutie poslancov berie na vedomie, no prijatý zákon bude právne analyzovať a zváži ďalšie možné kroky. Samotné zdanenie označuje rafinéria za cielený politický útok na dlhodobo úspešný podnik strategického významu. „V období politického chaosu si zrejme nikto neuvedomuje závažnosť a dôsledky takéhoto kroku,“ uviedol hovorca spoločnosti Anton Molnár.