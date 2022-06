Pokiaľ vládne strany nebudú vedieť komunikovať, alternatívou sú predčasné voľby. Hnutie Sme rodina by v prípade odchodu koaličného partnera z koalície do menšinovej vlády nešlo. Vyplýva to z vyjadrení predsedu poslaneckého klubu Sme rodina Petra Pčolinského.

Hovoril o tom v súvislosti s napätou situáciou v koalícii. SaS opäť pre útoky lídra OĽANO Igora Matoviča odmieta chodiť na koaličné rady, OĽANO zas obviňuje liberálov z rozbíjania vlády a vyzýva na konštruktívnosť. SaS si necháva čas na premyslenie, čo ďalej. Strana pripustila odchod z koalície hoci tvrdí, že má vôľu v kabinete pokračovať.

Pčolinský v súvislosti s vyjadreniami SaS podotkol, že odchod liberálov môže byť reálny. "Rozumiem tomu, že ich to veľmi nebaví. Mňa osobne to často tiež nebaví. Táto koalícia dostala veľmi silný mandát na to, aby vládla štyri roky. Ale pokiaľ nie sme schopní komunikovať, prijímať zákony, normálne sa rozprávať, tak sa treba rozprávať o tom, aká je druhá alternatíva," skonštatoval. Tú vidí v predčasných voľbách a nie v dovládnutí menšinovej vlády s podporou ĽSNS.

O odchode z koalície už uvažuje aj podpredseda strany Za ľudí, Šeliga.

