Najprv odišiel z koaličnej strany Za ľudí Miroslav Kollár. O pár dní ho nasledoval aj expert na zahraničie Tomáš Valášek. "Premiér nás ťahá do siene hanby," reagoval na margo jeho počínania voči pravidlám EU, ale aj susedným štátom, ktoré nám prisľúbili pomoc.

Premiérovo počínanie označil za lapsus aj šéf rezortu zahrnaičia minister a kariérny diplomat Ivan Korčok. Ten vakcínu na rovinu označil za nástroj hybridnej vojny. Republikovú radu avizovala aj liberálna SaS.

Za ľudí ide o život, SaS-ka dá "žltú kartu"

Podľa politológa Radoslava Štefančíka je rozpad koalície na spadnutie, a to už od momentu, keď Igor Matovič vynadal Richardovi Sulíkovi do idiotov v priamom prenose. "Každá ďalšia kvapka plní pohár a ten preteká. Ak sa povie A, malo by sa povedať aj B, a to sú predčasné voľby, ktoré nikto nebude realizovať v aktuálnej pandemickej situácii," povedal pre náš denník Štefančík s tým, že šípi povestnú "žltú kartu". "V prípade SaS to určite nie je na odchod z koalície. Strana Za ľudí rieši svoje vlastné existenčné problémy," povedal odborník s tým, že nie je isté, že by prežila ďalšie voľby. "Táto strana by mala zvážiť, čo so svojou politickou budúcnosťou," uzavrel tému.

Na definitívny koniec to nevidí ani ďalší politológ Jozef Lenč. "Stále sú veci, ktoré budú časť koalície držať pokope, hoci je to najkritickejšia situácia v akej sa koalícia nachádza," poznamenal s tým, že aj on je presvedčený, že o existenciu ide najmä strane Za ľudí. "Hrozí, že sa im rozpadne poslanecký klub a možno sa rozpadne aj samotná strana. SaS by odišla len, ak by došlo k odvolaniu ministra Korčoka. SaS je v inej situácii, pretože je dodnes obviňovaná z rozpadu Radičovej vlády" nádeje"," uviedol politológ.

Tomáš Koziak hádže vinu na plecia predsedu vlády. "Matovič hlúpo a naivne naletel na to, o čo Rusom išlo. Zachoval sa ako zahraničnopolitický nímand," povedal pre náš denník s tým, že Sputnik V celú situáciu výrazne zdramatizoval a je veľkou kvapkou, ktorá podráždila viacerých. "Najväčší odpor sa zdvíha v najslabšej strane a práve odchod pána Valáška je pre Za ľudí ranou. Pán Benčík otvorene deklaruje svoju nespokojnosť s koalíciou a teda je badateľné, že by Za ľudí mohol opustiť," pokračoval politológ Koziak. Zdôraznil, že v tejto situácii SaS-ka z koalície neodíde. "Ak sa na to pozrieme triezvo, tak by to bolo hrozné pre takmer všetky strany koalície. Aj SaSka, ktorej sa preferenčne darí, by musela následne zostavovať ďalšiu koalíciu v novej politickej realite. Á ta je horšia, než tá aktuálna," uzavrel pragmaticky.