Limuzínu so zapnutými majákmi, ktorá privážala Matoviča do parlamentu, si všimol týždenník Plus 7 DNÍ. Šéf najsilnejšieho vládneho hnutia sa podľa všetkého ponáhľal na mimoriadnu schôdzu k predčasným voľbám a darovaniu stíhačiek, ktorú iniciovala opozícia. Týždenník upozorňuje, že Matovič nie je premiérom, ktorý má zo zákona ochranku, už od apríla 2021. „Keď sa stal ministrom financií, nárok na ňu mu zanikol a mal nárok na šoféra, ktorý ho bude prepravovať. Od ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) však dostal výnimku a tá platí dodnes," píše sedmička.



Igor Matovič: Nižšie platy pre poslancov Národnej rady (február 2023)

„Fico zneužíval ochranku na to, aby vynášali nábytok jeho frajerke do bytu a podobné veci. Robert Fico nemal žiaden dôvod na to, aby ochranku mal, len si na to zvykol a takýmto spôsobom zneužil svoje postavenie. V mojom prípade Úrad pre ochranu ústavných činiteľov povedal, že sú vážne dôvody, aby som ešte ochranku dočasne mal," tvrdil v januári líder OĽaNO televízii JOJ.

Na stránkach Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií, ktorý patrí pod ministerstvo vnútra, je pritom napísané, že „v závažných prípadoch môže minister vnútra prideliť osobnú ochranu, s prihliadnutím na bezpečnostnú situáciu alebo získané poznatky o ohrození života alebo zdravia, aj ďalším ústavným činiteľom, sudcom, prokurátorom, vyšetrovateľom, predstaviteľom politických strán a hnutí, významným cirkevným hodnostárom, zahraničným predstaviteľom, blízkym osobám chránených osôb či blízkym osobám členov vlády, ktorých prepravu zabezpečuje úrad ochrany".

Na snímke koaliční poslanci NR SR zľava Michal Šipoš, Igor Matovič a Marek Krajčí (OĽANO) počas otvárania mimoriandej schôdze Národnej rady SR Zdroj: Jaroslav Novák

Zo slov exriaditeľa úradu Juraja Zábojníka (60) vyplýva, že tieto podmienky by Matovič mohol splniť bez väčších problémov. „Pozrime sa na jeho sociálnu sieť, na koľkých poliach rozohral konflikty v bežnom živote, či sú to už politici alebo médiá, príliš veľa ľudí ho až nenávidí, preto sa nečudujem, že má takúto ochranu,“ konštatoval pre týždenník.

Zábojník pritom už v minulosti pre Plus JEDEN DEŇ povedal, že politici sú v súčasnosti vystavení všeobecne väčšiemu riziku než v minulosti. „Do pasce sa však dostali sami, vlastnou hlúposťou. Mnohí z nich nedokážu rozumne a logicky zvažovať následky svojho konania. Mnohé veci podcenili, akoby mali ľudí za obyčajné ovce, ktoré potrebujú raz za štyri roky," neodpustil si v tom čase kritiku Juraj Zábojník.

Zvyšujúcu sa mieru agresie v spoločnosti vníma aj prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov. „Osobne si myslím, že istá časť politického spektra používa agresívne metódy a snaží sa na tom mobilizovať svojich priaznivcov. Je to nepríjemné, a okrem toho, že tento hnev smeruje na politických oponentov, agresia sa prelieva aj do občianskej sféry, čo je veľmi nebezpečné," mieni odborník. "Neviem čo všetko ovplyvňuje rozhodnutia chrániť toho či onoho politika. No podľa môjho názoru treba vo všeobecnosti vždy vylúčiť i najmenšie možnosti, že by tu prišlo k nejakým násilnostiam," hovorí Mesežnikov so slovami, že nebezpečnú považuje aj verbálnu agresiu.

