HRNKOVI poškodili HROBY blízkych. Expolitik prišiel so ŠOKUJÚCOU TEÓRIOU o identite PÁCHATEĽA!

V marci 2019 zažil Anton Hrnko obrovskú rodinnú tragédiu. Pri páde lietadla Boeing spoločnosti Ethiopian Airlines zahynulo všetkých 157 ľudí na palube a medzi obeťami bola aj jeho manželka a dve deti. Bývalý poslanec zostal sám, pamiatku najbližších si pravidelne pripomínal návštevou ich hrobov.

„Vždy som oponoval rôznym sprisahaneckým teóriám o zákulisnom riadení sveta. Dospel som však k názoru, že asi na tom bude niečo pravdy. Reptiliáni asi skutočne existujú,“ pokračoval v statuse Anton Hrnko.

Ako ďalej napísal, na Sviatok všetkých svätých doniesol priateľ na hrob veniec z čečiny, so sviečkou uprostred, ktorú však niekto ukradol. Anton Hrnko preto priniesol vlastnú hromničnú sviečku posvätenú na Hromnice v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Prešlo však iba niekoľko hodín a aj túto sviečku ktosi ukradol.

„Hanobenie hrobov považujem za najneľudskejšiu aktivitu, akej sa môže niekto dopustiť. Neverím, že sa mohol nájsť človek, ktorý by takéto niečo urobil na Štedrý večer, ľuďom, ktorí mu nič neurobili. Som presvedčený, že to bol reptilián alebo iná obluda prezlečená do ľudskej kože,“ napísal v závere statusu bývalý poslanec.

Niekdajší podpredseda Slovenskej národnej strany je hrdým národniarom a aj v minulosti sa prezentoval svojskými názormi. Pôsobil aj ako predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Národnej rady.

Na jeseň v roku 2020 sa stal poradcom predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ktorému radí v oblasti „národných otázok“. Stalo sa tak potom, keď prehral boj o stoličku predsedu SNS s Andrejom Dankom na sneme strany v Liptovskom Mikuláši. „Ďalej robím také prednášky zo slovenských dejín. Pripravujem ich na vydanie. Venujem sa veľa histórii a snažím sa zmierovať napätie protirečenia slovenskej spoločnosti,“ prezradil Anton Hrnko koncom septembra.