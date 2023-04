"Slovensko by malo šetriť a po desaťročí so sociálnymi balíčkami, uťahovať opasky," tvrdí to europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Podľa nej je paradoxné, že "toto úžasné posolstvo vyslal smerácky exminister financií Peter Kažimír, prezlečený v tričku obžalovaného guvernéra Národnej banky Slovenska."

Prízvukuje, že inflácia trápi Slovákov najviac zo všetkých tém, keďže to povedali v domácom prieskume aj v európskom barometri. V kúpnej sile sme druhí najhorší z EÚ. Dopĺňa, že vysoké ceny potravín pocítili aj tí, ktorí doteraz nemuseli rátať drobné v peňaženke a prejsť cez cestu do iného supermarketu kvôli akcii na rožky.

"Keď dokážu politici tak dobre vykrádať diplomovky, tu je pár tipov, ktoré by mohli minister práce Krajniak a minister financií Heger odkukať. Keďže inflácia nikam neodchádza, verme im, že to dokážu. Veď na vlnu populistických nesystémových sociálnych kvázi riešení, na ktorú bol Smer špecialistom, naskočiť vedeli," napísala na sociálnej sieti.

Tiež uviedla príklady, aké opatrenia prijali v iných európskych krajinách. Píše, že Belgicko poskytuje energetické dotácie vyslovene aj niektorým penzistom či slobodným rodičom. Nórsko zasa pri žiadostiach o sociálne dávky zohľadňuje aj účty za elektrinu a nezapočítava detské prídavky pri posudzovaní nároku na sociálnu pomoc.