V utorok od skorého rána polícia zasahovala v dome, v ktorom býva obžalovaný niekdajší vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Marián Kučerka. Túto informáciu sme včera ráno uviedli s tým, že podľa advokátky Ingrid Zlochovej jej klient napokon nebol zadržaný: „Nie je zadržaný, bolo mu doručené predvolanie na zajtrajší výsluch na inšpekciu."

Tento pomerne banálny úkon však absolútne nekorešponduje s tým, čo zachytáva kamera na dome Kučerku. Spomínané predvolanie mu totiž priniesla celá skupina kukláčov. Zo záberov je zjavné, že minimálne 10 z nich vošlo do dvora a za plotom ostali podľa všetkého aspoň ďalší dvaja. To však nie je všetko. Kukláči z Inšpekcie totiž neskúsili zazvoniť, prípadne počkať, kým im otvorí niekto dvere. Preliezli plot, mali so sebou baranidlo a ochranný štít. Jeden "šikovný" policajt sa dokonca pri zoskakovaní z metrovej výšky zapotácal a spadol. Očitý svedok celej situácie pre denník Plus JEDEN DEŇ uviedol, že mu celý zásah pripomínal niekdajšie praktiky 90-tych rokov, keď Slovensko ovládala hrubokrká mafia.

Zábery z celej akcie pripomínali známy komediálny rozprávkový seriál PAT A MAT. Veď napokon, presvedčte sa sami:

V súvislosti s neprimerane veľkou silou, ktorá bola pri zásahu demonštrovaná, sme oslovili aj Policajný zbor SR. "S otázkami je potrebné osloviť hovorcu ministerstva vnútra, nakoľko vec realizoval úrad inšpekčnej služby a vyjadriť sa k priebehu realizovaných úkonov je oprávnený príslušný vyšetrovateľ," uviedol hovorca policajného prezídia Michal Slivka. Hovorkyňa rezortu vnútra, Zuzana Eliášová, nám na otázky zatiaľ neodpovedala. Po získaní odpovede budeme článok aktualizovať.

Zásah kukláčov Inšpekcie MV SR vyzeral úplne komicky. Jeden z policajtov pri zoskočení z múru padol na zem. Predvolanie prišlo "doručiť" vyše 10 ozbrojených mužov. Zdroj: archív

Špecializovaný trestný súd odsúdil expolicajta Mariána Kučerku na 11-ročné väzenie. Zatiaľ však neprávoplatne, o všetkom rozhodne Najvyšší Súd SR. Zdroj: Ján Krošlák

Kučerku v korupčnej kauze neprávoplatne odsúdil Špecializovaný trestný súd na jedenásť rokov väzenia s minimálnym stupňom stráženia spolu s prepadnutím majetku. Proti rozhodnutiu sa však odvolal, a rozhodovať bude až Najvyšší súd. Podľa informácií, ktoré ako prvá priniesla TV Markíza však včera zároveň zadržali vyšetrovateľa (NAKA) Tomáša Emmela a obvinili ho z prijímania úplatku a zneužívania právomocí verejného činiteľa. "V súčasnosti prebiehajú procesné úkony, ktorých zverejnenie by mohlo narušiť, zmariť alebo podstatne sťažiť ďalší priebeh vyšetrovania a dosiahnuť požadovaný účel trestného konania, ktoré je neverejné. Bližšie informácie k tomuto prípadu poskytneme hneď, ako to procesná situácia dovolí," doplnila hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Zuzana Eliášová.

