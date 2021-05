Veľkej kritike výboru čelili cely predbežného zadržania (CPZ), ktorých podmienky a vybavenie prakticky vôbec nespĺňajú požiadavky, ktoré možno považovať za humánne. Do CPZ sa okrem ľudí, ktorým hrozí väzobné stíhanie za závažnejšie trestné činy, dostanú aj ľudia, ktorých polícia zadržala hoc aj za menší priestupok. Napriek tomu, že v takejto cele môžu stráviť len pár hodín či maximálne niekoľko dní, CPT už roky apeluje na kompetentných, aby sa podmienky v nich zásadne zmenili.

V takýchto celách, ktoré majú sotva pár metrov štvorcových, svieti nepretržite umelé svetlo, čo zásadne vplýva na psychické a fyzické zdravie človeka. Človek v cele nemá prístup k osobnej hygiene, niekoľko dní ostáva oblečený v tom istom odeve. Cely sú často vybavené len lavicou a stoličkou a toaleta, ktorá sa v týchto priestoroch nachádza, nie je vo väčšine prípadov uzavretá pred zrakmi ostatných. Bezpečnostné kamery dokonca priestory toaliet monitorujú, čo výbor považuje za neprípustné. CPT zároveň hovorí, že v stiesnenej cele bez denného svetla a možnosti aspoň jednej hodinovej vychádzky denne, by nemal zadržaný stráviť viac ako 21 hodín. Realita je však úplne iná. Častou praxou dokonca býva, že osoba je pre nedostatok samostatných ciel držaná v provizórnych priestoroch, v ktorých je pripútaná k nábytku či radiátoru.

Nárast väzobne stíhaných je podľa najnovších rozhodnutí napríklad Najvyššieho či Ústavného súdu často dôsledkom nedostatočného zdôvodnenia väzby. Keďže väzba by mala byť využívaná ako prostriedok ultima ratio a teda ako posledná možnosť, orgány činné v trestnom konaní (OČTK) by mali podľa výboru CPT a taktiež podľa advokátov, voliť túto možnosť len v krajných prípadoch. Počet obvinených vo väzbe však každoročne rastie, čoho sme svedkami najmä v uplynulých mesiacoch. CPT Slovensku už roky odporúča, aby bola väzba nahradený inými opatreniami – napríklad elektronickým náramkom. Počas poslednej návštevy však čísla ukázali, že napriek tomu, že kompetentné orgány sa zaviazali k tomu, že rozšíria používanie napríklad elektronických náramkov, obvinených s náramkom bolo v tom čase len 53. A to aj napriek tomu, že náramok mohol byť v tom čase využitý pri takmer 2000 obvinených.

O PODMIENKACH V SLOVENSKEJ VÄZBE SA DOČÍTATE NA ĎALŠEJ STRANE