"Od samotného začiatku po incidente sme zodpovedne pristúpili k jeho riešeniu. Medializácia nám v tom však veľmi nepomáha, skôr naopak. To, čo mu predchádzalo a samotný priebeh udalosti nie je uzavretý, vyšetrujú to príslušné orgány. Jedno však môžeme objektívne prehlásiť, že žiak našej školy sa nesprával agresívne, skôr nesprávne vyhodnotil vzniknutú situáciu," uviedol Husár.

Dodal, že hneď po incidente škola pristúpila k viacerým opatreniam, okrem pohovoru s chlapcom i jeho rodičmi vypočula svedkov a pozvali si tiež otca a matku poškodenej. "Im sa chcem aj touto cestou ospravedlniť. Veľmi nás mrzí, že matka obete sa to nedozvedela z našej strany, ale dcéra jej zavolala skôr, ako sme jej to stihli oznámiť my. Nechceli sme vytvárať dezinformácie a robiť unáhlené závery, kým sme nevedeli objektívne skutočnosti," zdôvodnil riaditeľ.

Okrem toho udalosť ohlásili kuratele a polícii. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová potvrdila, že vo veci podozrenia z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa vykonávajú procesné úkony. Bližšie informácie vzhľadom na nízky vek zainteresovaných však nateraz neposkytla.

"Celý pedagogický zbor bol opätovne preškolený z postupov na zvládanie takýchto situácií podľa príslušnej smernice. Na pedagogickej rade bude navrhnuté výchovné opatrenie - znížená známka zo správania. Navrhli sme aj pedopsychiatrické a psychologické vyšetrenie žiaka, a tiež aj pomoc postihnutej osobe u detského klinického psychológa," doplnil Husár s tým, že priebežne informujú o vzniknutej udalosti aj zriaďovateľa školy, ktorým je mesto.

Na triednických hodinách sa podľa riaditelia učitelia venujú prevencii. V tomto duchu pokračujú v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a realizujú množstvo preventívnych aktivít zameraných na šikanovanie a kyberšikanu. Žiaci dotknutej triedy absolvovali stretnutie s psychologičkami v centre zamerané na krízovú intervenciu.

"Napätie v spoločnosti stúpa a s ľútosťou sme prijali fakt, že aj v našej škole. Chcem však všetkých ubezpečiť, že robíme všetky potrebné opatrenia, aby sme boli naďalej bezpečná škola pre naše deti," uzavrel Husár.