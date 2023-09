Prezidenti, športovci, umelci a vzácni hostia. V americkom New Yorku sa uskutočnil galavečer, ktorý ukázal, že obe krajiny majú blízko nielen k sebe, ale aj k Spojeným štátom americkým.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová si v New Yorku spolu so svojím českým kolegom Petrom Pavlom pripomenuli 30 rokov samostatnosti SR a ČR a tiež 30 rokov členstva oboch krajín v Organizácii Spojených národov. Čaputová to vo štvrtok uviedla v príspevku na sociálnej sieti.

Na galavečeri v New Yorku sa okrem Čaputovej a Pavla zúčastnili aj ďalšie hlavy štátov, významné osobnosti slovenskej a českej komunity v USA, ako aj priatelia oboch krajín z Ameriky a Európy, priblížila Čaputová. Na podujatie prišiel aj významný a známy americký historik Timothy Snyder, ktorý pred predniesol svoj príhovor.

"História prvej Československej republiky je úzko spätá s Amerikou. Práve tu má svoje korene formovanie našich demokratických tradícií. Dôkazom, je aj Bohemian National Hall, v ktorej sme sa stretli a ktorá je významným centrom českej a slovenskej kultúry v New Yorku už viac ako sto rokov," napísala prezidentka.

Dodala, že hoci sa cesta Slovenska a Českej republiky v jednom štáte skončila pred vyše 30 rokmi, "neoslavovali sme rozchod, ale priateľstvo a spojenectvo". "Som veľmi rada, že toto výročie sme spoločne mohli osláviť ako dva suverénne, demokratické a medzinárodne rešpektované štáty," uzavrela.