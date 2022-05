Odstavia sa najväčšie slovenské podniky? Naša ekonomika je závislá od dodávok plynu. Pokiaľ by teda došlo k ich zastaveniu, o niekoľko týždňov skolabuje. Na tlačovej konferencii na to upozornil predseda Klubu 500 a šéf Železiarní Podbrezová Vladimír Soták. Negatívny scenár sa však zrejme konať nebude, reagoval štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek.

Vládu, parlament aj ministra hospodárstva Soták poprosil, aby dodávky plynu zabezpečili aj po 20. máji. Vtedy je totiž splatnosť ďalšej faktúry za dodávky plynu z Ruska. „O chvíľu je 20. máj a upozorňujeme, aby tu náhodou niektorí lobisti nevylobovali to, že to nezaplatíme. Máme obavy z ľudí, ktorí sú nebezpeční," povedal Soták. Šéf združenia podnikov s viac ako 500 zamestnancami si však osobne nemyslí, že by Slovensko za dodávku ruského plynu nezaplatilo.

Soták aj predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók zároveň odmietli ideologizáciu obchodu a myslia si, že Slovensko by malo zaplatiť v prípade potreby za plyn aj v rubľoch. „Keby som mal kúpiť v čínskej mene, tak to kúpim," dodal Soták.

Energetik a štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek súhlasí s myšlienkou, že bazírovať na odpojení Slovenska od ruského plynu je nezmysel. No jedným dychom vysvetľuje aj samotný systém platieb v ruských rubľoch. „Momentálne platby v rubľoch vlastne nikto nepožaduje," prekvapil. Podľa jeho slov má dnes Slovensko v rukách rozhodnutie Európskej komisie, ktorá študovala Putinov dekrét aj doplnenie podmienok zo strany ruského Gazpromu. „Platby ostávajú v mene, ktorá je uvedená v zmluve, teda v eurách či dolároch," dodal.

„Reálne sa neudialo nič. Zrušili sa staré účty, založili sa nové v Gazprombanke a akceptované sú aj naďalej platby v pôvodnej mene. Je síce pravdou, že Gazprom by mal menu následne konvertovať na svoje ruble, no to nás nemusí zaujímať," vysvetlil Galek s tým, že jediné, čo musia firmy urobiť, je nové ruské účty aktivovať. „Pokiaľ viem, tak SPP tento účet ešte aktivovaný nemá," ozrejmil. „Vychádzajme však z toho, že aktivácia tohto účtu nie je porušením sankcií ani zmluvných podmienok." Galek v závere doplnil, že SPP zároveň robí všetko pre to, aby diverzifikovalo dodávky plynu v maximálnej možnej miere.

Pre Sotáka však bude najpodstatnejší jednoznačný odkaz samotného ministra hospodárstva. Sulík sa totiž k nákupu ruského plynu v rubľoch vyjadril veľmi jasne krátko po jeho tlačovej konferencii - ministrovu reakciu nájdete v galérii.

