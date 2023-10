Od nedeľňajších parlamentných volieb a poverenia Roberta Fica (Smer-SSD), aby zostavil novú vládu, to na Slovensku poriadne vrie. Najnovšie sa nechal počuť Alojz Hlina, ktorý sa dostal do Národnej rady na kandidátke strany SASKA, keď na sociálnej sieti obvinil predsedu KDH Milana Majerského, že pochoval koalíciu s PS, lebo je vydierateľný.

Bývalý predseda Kresťanskodemokratickej únie (KDH) a súčasný poslanec za SaS, Alojz Hlina, obvinil Milana Majerského, predsedu KDH, že zámerne sabotoval možnosť koalície medzi stranami Progresívne Slovensko (PS), Hlas, KDH a SaS. Hlina argumentuje, že Majerský je vydierateľný Robertom Ficom.

"R. Fico potreboval, aby Pellegrini nemal plán B, potreboval vyhlásenia, aby žiadna iná vláda nevznikla, to ho malo presvedčiť, aby bol "konštruktívny". A kto to zabezpečil? No predsa Milan Majerský. Iniciatívne vysielal signály - utekal do centrály Smeru, rozprával, ako musí PS zásadne zmeniť svoj program, ako aj to, ako ide KDH do opozície," píše bývalý člen KDH na svojom Facebooku.

Hlina vysvetľuje politickú matematiku tak, že ak ide KDH do opozície, žiadna iná vláda nevznikne. Podľa neho tak môže vzniknúť len jediná možná vláda v zostave SMER - HLAS - SNS. "Môže za to Majerský, ani nie KDH, lebo to sa k tomu ani nevyjadrilo, prísne vzaté, väčšina predsedníctva podľa mojich informácií bola za 4-koalíciu, len predsedníctva sa nikto nepýtal."

„Majerský je vydierateľný a vydierajú ho ľudia, ktorým záleží na tom, aby to dopadlo tak, ako to ide dopadnúť,“ myslí si Hlina. Doplnil, že "Majerský by pred nástupom do funkcie župana nevedel zaplatiť z úspor ani rekonštrukciu kúpeľne vo svojom panelákovom byte."

"Vo funkcii župana sa mu však začalo dariť, ale my, čo sme nepadli z hrušky vieme, že ani z platu župana a ani z platu europoslankyne neviete postaviť na hektárovom pozemku miliónovú haciendu / interval 1 500 000 až 2 000 000 eur /," vysvetľuje Hlina.

"Majerský je vydierateľný a vydierajú ho ľudia, ktorým záleží na tom, aby to dopadlo tak, ako to ide dopadnúť. U Majerského som jeho rizikovosť už dávno naznačoval, teraz to hovorím otvorene. KDH pod jeho vedením bude piatou kolónou oligarchie a Smeru," napísal na záver.