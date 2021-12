Informovali o tom spoločne na tlačovej konferencii. Cieľom je vytvoriť alternatívu proti „súčasnej chaotickej vláde aj čoraz extrémnejšej parlamentnej opozícii".

Podľa Druckera sú na Slovensku státisíce voličov, ktorých nikto v parlamente nezastupuje. „Sú to ľudia, ktorí nechcú návrat do minulosti, ale odmietajú aj chaos v podaní súčasnej vlády. O ich dôveru sa chceme uchádzať,“ vyhlásil a dodal, že sú otvorení spolupráci s tými, ktorí majú stredovo-hodnotovú orientáciu. „Mala by to byť voľba pre rozumných ľudí, ktorí chcú voliť rozumných politikov. Preto sme tu, aby vznikla vláda bez politického chaosu OĽaNO s Igorom Matovičom a bez Smeru,“ dodal Hlina.

Tvrdú kritiku Hlina adresoval najmä šéfovi OĽaNO. „Skôr či neskôr, ak sa nevráti rozum tuto na kopec (budova Národnej rady SR - pozn. red.) tak bude treba ísť do ulíc ochrániť štátnu kasu. My sme vydali štátnu kasu bezdomovcovi - človeku, ktorý povedal, že sa bojí spravovať svoje peniaze, tak ich radšej odovzdal žene. A my sme mu dali štátnu kasu,“ vyhlásil expredseda kresťanských demokratov.

Hlina po odchode z KDH založil platformu Umiernených konzervatívcov, ktorá sa teraz spája s Dobrou voľbou. Fúziu nazvali tzv. vianočnou dohodou - rovnako ako podpis historického dokumentu v Bratislave pred Vianocami 1943, na základe ktorého vznikla v tom čase ilegálna Slovenská národná rada. Hlina povedal, že ich projekt nemá žiadne spojenie s históriou, a ospravedlnil sa, ak to niekto považuje za zneváženie.

O spolupráci rokujú s ďalšími známymi tvárami. Na tlačovej konferencii bol aj Rado Baťo (44), ktorý je členom predsedníctva novej strany. Pred kamery však nepredstúpil. Bývalý poradca prezidenta Andreja Kisku sa nedávno dostal do ostrého konfliktu s Igorom Matovičom. Matovič vyčítal Baťovej exmanželke a šéfke Štátneho ústavu na kontrolu liečiv Zuzane Baťovej, že „hrubým spôsobom“ narušila dôveru Slovákov k očkovaniu Sputnikom. Baťo Matovičovi odkázal, že je psychopat a patrí do basy.

