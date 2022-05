Kvôli obvinenému šéfovi Smeru Robertovi Ficovi (57) sa po voľbách spojili a teraz im za neho hrozí rozpad! Po tom, ako parlament tesne nesúhlasil so žiadosťou prokurátora na súhlas s tým, aby súdu navrhol Ficovu väzbu, sa v koalícii rozpútalo doslova peklo. Predsedovia SaS Richard Sulík (54) a OĽaNO Igor Matovič (48) sa do seba ostro pustili, zatiaľ čo šéf Sme rodina Boris Kollár (56) sa v úzadí ticho usmieva a chystá vraj nečakaný protiútok!

V parlamente sedelo všetkých 150 poslancov, čo je jav nevídaný. Kollár ako predsedajúci všetkých dôrazne upozornil, že to bude tesné, a aby sa každý okamžite hlásil, ak mu nebude fungovať hlasovacie zariadenie. OĽaNO malo 50 poslancov, SaS 19, Sme rodina 17 a za mohlo hlasovať ďalších 8 nezaradených, medzi ktorými boli členovia Za ľudí a odídenci z OĽaNO. Celkovo tak mohlo hlasovať „za" až 94 poslancov (na vydanie Fica bola potrebná nadpolovičná väčšina zúčastnených, čiže 76), keďže s opozíciou sa nerátalo. Výsledok? Za 74 a hádky v koalícii sa mohli začať!

Všetkých 17 poslancov Sme rodina sa zdržalo, rovnako ako odídenec z OĽaNO Ján Krošlák (47). Členka klubu Obyčajných ľudí Katarína Hatráková (47) sa zachovala rovnako a ďalšia Matovičova poslankyňa Romana Tabák (30) nehlasovala. Z 94 bolo zrazu 74. „Toto je najväčšia Matovičova politická prehra. Porazil ho nielen jeho obľúbený koaličný partner, ale aj vlastné poslankyne,“ napísal hneď po hlasovaní Sulík na sociálnu sieť.

Matoviča to nenechalo chladným: „Sulík je zlomyseľný ako vždy. Mám avízo, že budúci týždeň na vláde povedia, že v prípade, ak predložíme pomoc rodinám tak, ako sme ju navrhli, tak odchádzajú z koalície.“ Šéf OĽaNO vraj dokonca počul, že SaS už majú dohodnutú povolebnú spoluprácu so stranou Hlas a PS. „Matovič sa snaží hovoriť o SaS ako tej, ktorá rozbíja vládu, a je to práve hlasovanie dvoch poslankýň OĽaNO a celého klubu Sme rodina, ktorí popreli jej zmysel a hodnoty. Budúcnosť koalície je momentálne v rukách premiéra Eduarda Hegera (46). Ten by nemal ostať ticho,“ reagoval tlačový hovorca SaS Ondrej Šprlák s tým, že Matovičove slová o spolupráci SaS s Hlasom nie sú pravdou.

Na druhej strane sa dozviete, do akého klubu majú ísť Tabák s Hatrákovou, reakciu OĽANO na tieto informácie, ako aj vyjadrenie odborníka, ako celá kríza v koalícii dopadne.