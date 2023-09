Podľa výsledkov najnovšieho prieskumu agentúry Focus bude strana Petra Pellegriniho dôležitým partnerom pre zostavenie vládnej koalície. Predseda Hlasu nevylúčil spoluprácu so Smerom, ani s Progresívnym Slovenskom. Naznačil to v nedeľnom vydaní diskusnej relácie Na Telo s Michalom Kovačičom.

Ani jeden z potenciálnych koaličných partnerov nie je, podľa Pellegriniho, ideálny. V minulosti označil stranu Roberta Fica za „staré poriadky“. Takisto sa ohradil aj voči možnej spolupráci s extrémistami z Republiky, s ktorými si, naopak, Robert Fico vie predstaviť vládnuť. Šimečkove Progresívne Slovensko zase označil za „hókusy-pókusy“.

Prieskumy však naznačujú, že ak má byť budúca vláda stabilná, Hlas bude musieť nadviazať spoluprácu so Smerom alebo s PS. Podľa Pellegriniho sa Hlas rozhodne pre tú koalíciu, ktorá im poskytne silnejší mandát a väčší priestor pre realizovanie svojho vládneho programu: „Koalícia musí byť funkčná. Zažili ste, že nestačí len posplietať a pozliepať hocičo dokopy len, aby to malo počty a dopadlo to tak, ako to vidíme teraz - chaos, marazmus a neschopnosť.“

„Preto budeme hľadať spojencov, kde budeme môcť, ideologicky, túto zhodu nájsť. A ak ju nájdeme so Smerom, ale Hlas bude mať dôstojné postavenie v tej koalícii a bude môcť presadiť všetky tieto veci, tak áno, môže vzniknúť aj taká koalícia. My sme dnes už nevylúčili a, dovoľujem, nevylúčime, ani jedných, ani druhých,“ uzatvára predseda Hlasu. Zároveň dodáva, že rozhodujúcim faktorom pre podpísanie koaličnej zmluvy je to, kto bude po voľbách ochotný akceptovať ich podmienky.

Pellegrini sa domnieva, že, v záležitosti od počtu získaných hlasov, sa môžu uchádzať aj o premiérsku stoličku. A to aj v prípade, že by vo voľbách neskončili prví. Podľa iného prieskumu agentúry Focus by sa Pellegrini mohol, pokojne, uchádzať aj o post hlavy štátu. V hypotetickom druhom kole prezidentských volieb ho postavili proti trom potenciálnym kandidátom. Roberta Mistríka by porazil v pomere 68% ku 32% a Roberta Fica v pomere 65% ku 35%. Doposiaľ jediného oficiálne oznámeného kandidáta do budúcoročných prezidentských volieb Ivana Korčoka, by takisto porazil v pomere 58% ku 42%. Pellegrini však jasne naznačil, že na post prezidenta sa ešte nechystá.

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zdôraznil, že doteraz, striktne, vylúčili spoluprácu iba so Smerom a s krajne pravicovými extrémistami z Republiky a od Kotlebovcov. Do volieb chce zmobilizovať čo najviac demokraticky a prozápadne zmýšľajúcich voličov, aby Slovensko nezískalo ďalšiu vládu mafie a oligarchov. Dopĺňa, že ak by sa to inak nedalo, spravili by vládu aj s Hlasom. O tom, či by Pellegrinimu prenechal pozíciu predsedu vlády, diskutovať nechcel: „My už, z princípu, neriešime posty. Ani, kto bude ministrom, kto bude mať aké portfólio, ani, čo kto bude robiť v akej vláde. V princípe sa mi zdá, že prax na Slovensku je taká, že ak nejaká strana zostavuje vládnu koalíciu, tak je to predseda tej najsilnejšej strany vo vládnej koalícii. Nevidím dôvod, pre ktorý by sa to malo meniť, ale za PS vravím, nerozdeľujme posty predtým, než ľudia ešte vôbec mohli mať príležitosť vyjadriť svoju voľbu v slobodných voľbách.“

Šimečka dodáva, že rokovať budú s každou stranou, ktorá sa dostane do Národnej rady SR. Musí však byť demokratická, proeurópska a ctiť si zásady právneho štátu, vrátane nezávislosti kľúčových orgánov akými sú špeciálny prokurátor, policajný zbor, či Špecializovaný trestný súd. Zároveň bude trvať na tom, aby nová vláda mala záujem vyšetriť všetky kauzy, ktoré sa udiali za vlády nielen Roberta Fica, ale aj Igora Matoviča.

Prečítajte si aj: