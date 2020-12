Hlas alebo Smer? Pellegrini v tom STÁLE NEMÁ jasno, so Sulíkom sa zhodli na TÝCHTO veciach!

Uviedli to na margo zatýkania viacerých známych osôb v priebehu tohto roka v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Sulík tvrdí, že takéto veci sľubovali voličom. "Aj mňa bude vždy tešiť zodpovedná práca polície. Tešiť by sme sa však mali až vtedy, keď budeme mať právoplatné rozsudky," povedal líder strany Hlas-SD, ktorý ale zatýkanie označil za teatrálne. Zároveň si však v niekoľkých vetách pomýlil stranu Hlas-SD s jeho bývalou stranou Smer-SD. "Neviedli sme žiadne rokovania s Hlasom," povedal v priamom prenose Pellegrini. V zápätí však bol moderátorom upozornený. "Pan Pellegrini, Hlas ste vy," dodal moderátor politickej diskúsie.

Minister hospodárstva označil zásah v sídle Penty za neprimeraný. Ako však dodal, je na rozhodnutí polície, aký zásah urobí. Expremiér Pellegrini tvrdí, že viaceré akcie začali ešte za jeho vlády a teraz len dobiehajú. "Kým nie sú súdy, nevieme povedať, že je niekto vinný," poukázal. Minister hospodárstva tvrdí, že on osobne si odpúšťa vyjadrenia typu, že si po niekoho príde polícia.

Na snímke minister hospodárstva SR Richard Sulík počas tlačovej konferencie po rokovaní. Zdroj: Pavol Zachar

"Pre mňa je dôležité, že keď mám na výber buď niekoho teatrálne zatknúť, alebo že sa roky nič nedeje a vyšetrovateľ dostane klepnuté po prstoch, keď chce niečo vyšetriť, tak si vyberiem teatrálne zatýkanie," povedal Sulík. Líder Hlasu-SD je rád, že sa kauza Gorila bude vyšetrovať. Zároveň si myslí, že vyšetrovaní bude vedených viac.

Vzťahy v koalícii podľa Sulíka nie sú dobré, pretože premiér Igor Matovič (OĽANO) je vzťahovačný. "Celý život som mal slobodu, že si poviem svoj názor. Budem to robiť aj teraz," povedal. Ďalej to však nechcel komentovať. Pellegrini tvrdí, že vzťahy sú ich vec, avšak sledujú ich nielen Slováci, ale aj ľudia v zahraničí. Podľa neho je pekné, že Sulík niečo aj kritizuje, ale nesie zároveň zodpovednosť za to, čo sa deje. "Väčšinou skončí všetko tak, ako povie premiér," uviedol. Sulík povedal, že SaS koaličnú dohodu neplánuje vypovedať.

Podľa Sulíka bude z Maroša Žilinku dobrý generálny prokurátor. Líder Hlasu-SD poznamenal, že so Smerom-SD neviedli rokovanie o tom, koho budú voliť. Dúfa, že Žilinka bude nezávislý generálny prokurátor.

Peter Pellegrini, predseda strany Hlas SD. Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Minister hospodárstva tvrdí, že nedáva zmysel, že v najmenej premorených miestach sú zatvorené napríklad reštaurácie, ale v najviac premorených oblastiach sú otvorené kostoly. "Sú to nelogické opatrenia," povedal. Zároveň nevie, čo by urobil na mieste predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý otvoril svoje lyžiarske stredisko. Pellegriniho mrzí, že mnohí politici sa správajú "papalášsky". Poukázal, že situáciu mali dopredu ozrejmiť, aby sa vedelo, ako budú fungovať napríklad lyžovačky. "Dnes nevieme vôbec nič," uzavrel.

Predseda Národnej rady SR by mal podľa Pellegriniho aj na základe svojho zdravotného stavu zvážiť, že sa už po rekonvalescencii nevráti na miesto šéfa parlamentu.