Asociácia public relations Slovenskej republiky vyhlásila víťazov 12. ročníka súťaže o najlepšie PR projekty roka 2021. Tento rok sa do súťaže prihlásilo rekordný počet prác z najväčších reklamných agentúr. Policajti sa do súťaže neprihlásili, o to viac ich prekvapilo víťazstvo. „Policajný zbor získal ocenenie v špeciálnej kategórii, ktorú sa organizátori rozhodli vyhlásiť po prvýkrát v histórii súťaže,“ pochválila sa polícia na sociálnej sieti s tým, že o víťazoch rozhodovala 20-členná porota zložená z marketingových odborníkov.

Policajný zbor získal ocenenie v kategórii „Unikátny PR počin“ za svoju činnosť na facebookovej stránke Hoaxy a podvody - Polícia SR. „Uvedená stránka je najsledovanejším komunikačným kanálom zameraným na vysvetľovanie dezinformácií v Európe,“ píše polícia s tým, že za svoju činnosť je oceňovaná aj zahraničnými partnermi. Stránka Hoaxy a podvody sa venuje dezinformáciám o vojne na Ukrajine, pandémii, ale aj v ďalších sférach života.

„Hoaxy a podvody – Polícia SR považujem za mimoriadne dôležité a do budúcnosti plánujeme naše úsilie ešte zintenzívniť,“ povedal prezident Policajného zboru Štefan Hamran. Šéf polície sa v súvislosti s projektom poďakoval kolegom, ktorí na projekte neúnavne pracujú, ľudom, ktorí ich prácu ocenili a občanom, že čerpajú z vierohodných zdrojov a nedávajú tak priestor dezinformáciám a podvodníkom v kybernetickom priestore.

