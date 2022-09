Parlament v utorok v skrátenom legislatívnom konaní rozhodol, že vláda bude mať v stave energetickej krízy väčšie kompetencie ako doteraz. Za novelu o energetike z dielne nového ministra hospodárstva Karla Hirmana hlasovalo 108 poslancov. „Účelom návrhu zákona je zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na najzraniteľnejších odberateľov prostredníctvom návrhu všeobecného hospodárskeho záujmu,“ priblížil rezort. Súčasťou rozsiahleho návrhu je aj niekoľko opatrení, ktoré by mali v kríze pomôcť.

Nový minister hospodárstva Karel Hirman tak nereagoval na opatrenia pripravené jeho predchodcom Richardom Sulíkom (SaS) a doslova ich zmietol zo stola. „To sedí s tým ‚strieborným podnosom‘, ako to Karol Galek povedal. My sme to všetko spracovali a pripravili. Veci, ktoré sme vedeli urobiť, sme urobili už my a on dostal všetky riešenia predpripravené. Odmietam tvrdenie, že riešenia na ‚striebornom podnose‘ nedostal,“ zareagoval pre náš denník Richard Sulík s tým, že ide o ministrovo právo. „On je minister, on rozhoduje a on je zodpovedný. Čiže, samozrejme, ak má iné riešenia a dokonca lepšie, tak on je minister.“

Nové vyhotovené materiály však dali do pozoru Slovenské elektrárne. Štát bude môcť v prípade núdze napríklad znárodniť elektrinu a plyn energetických firiem. Generálny riaditeľ elektrární uviedol, že novela ohrozuje dostavbu štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, ale aj bežné fungovanie podniku Slovenské elektrárne.

Firme vraj navyše v extrémnom prípade dokonca hrozí krach spoločnosti. Minister Hirman povedal, že možné finančné problémy Slovenských elektrární môžu byť dôsledkom nesprávnych manažérskych rozhodnutí, avšak nie v dôsledku parlamentom prijatých opatrení, ktoré nemusia byť realizované.