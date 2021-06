Ján Herák, ktorý bol do Národnej rady (NR) SR zvolený ako poslanec za hnutie OĽANO, trvá na záväzku vzdať sa mandátu poslanca. Národná rada zatiaľ podľa slov odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR zatiaľ nemá vedomosť o tom, že by Herák podal písomné rozhodnutie o vzdaní sa mandátu.

Herák pre TASR uviedol, že tak urobí k 30. júnu tohto roka. "Môj záväzok vzdať sa mandátu poslanca NR SR platí. Vzhľadom na množstvo rozpracovaných projektov sa mandátu poslanca NR SR vzdám k 30. júnu 2021. Tento čas využijem na komunikáciu s partnermi, s ktorými sme projekt pripravovali a realizovali," vysvetli Herák. Dodal, že rozpracované legislatívne návrhy, najmä v sociálne oblasti, plánuje odovzdať kolegom z OĽANO.

Odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR vysvetlil, že poslanec parlamentu sa môže podľa Ústavy SR mandátu vzdať osobným vyhlásením na schôdzi NR SR. "Ak mu v tom bránia vážne okolnosti, môže tak urobiť písomne do rúk predsedu NR SR, v takom prípade mandát poslanca zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca predsedovi NR SR," dodal odbor.

Herák oznámil vzdanie sa mandátu začiatkom júna v súvislosti s medializovanými informáciami o jeho obvinení zo zneužívania maloletej osoby. Svojím rozhodnutím chce podľa vlastných slov chrániť rodinu a obvinenia odmieta. Herák si po medializovaní informácií koncom mája pozastavil členstvo v klube OĽANO.

Vzhľadom na podozrenia ho neskôr vyzvali na vzdanie sa mandátu koaličné strany SaS i Za ľudí. Za správne riešenie to považovalo aj OĽANO. Podľa komunikačného oddelenia hnutia OĽANO by mal na miesto Heráka nastúpiť do NR SR ako náhradník Sebastián Kozarec.

