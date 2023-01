Hegerovi PRASKLI NERVY, poslancovi OĽaNO uštedril poriadny náklad! Čo ho tak vytočilo? ×

Eduard Heger sa poriadne obul do poslanca Gyimesiho. Ten dnes v relácii na TA3 v politike povedal, že občania musia trpieť vysoké ceny energií, lebo je to investícia do Ukrajiny. Podľa Hegera ide o hrubú lož.