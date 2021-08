S príhovormi na podujatí vystúpili aj podpredseda Národnej rady (NR) SR Milan Laurenčík (SaS), podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter či verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

„Toto je miesto, ktoré ukazuje, akú krutosť mala druhá svetová vojna, akú krutosť majú v sebe nacizmus a fašizmus. Toto je čas, keď sa môžeme pozrieť na toto krásne miesto a myslieť na to, čo tu ľudia museli prežívať," vyhlásil premiér s tým, že je to miesto, kde ľudia preukázali nesmierne hrdinstvo, na ktoré nesmieme nikdy zabudnúť.

„Prichádzame na toto miesto, aby sme si uctili pamiatku hrdinov tejto obce, ktorí riskovali svoje životy a nakoniec nimi za svoju odvahu zaplatili. Boli zavraždení a ich domy boli vypálené,“ poznamenal.

Podľa neho Kalište nie je miesto len na spomienky. „Je to aj miesto silného odkazu pre nás, pre naše deti, aby sme nikdy nedopustili, aby sa takáto krutosť v našich životoch opakovala,“ zdôraznil. „Preto, prosím, pamätajme na hrdinov tohto miesta, ale aj ďalších miest, ktoré na Slovensku máme,“ uviedol.

Vraj je fašista

Počas Hegerovho príhovoru mu do reči skákali ľudia, ktorí po ňom vykrikovali, že je fašista. Premiér na to reagoval tým, že je to veľký výdobytok demokracie, pretože každý môže povedať svoj názor. „Povedzme si však, že do demokracie patrí práve to, aby to bolo slušné a aby to neobmedzovalo slobodu druhých ľudí. Takže pokiaľ je to v tomto duchu, je to správne, pretože to je to, čo sme chceli a za čo sme bojovali,“ ukončil.

Laurenčík v príhovore vyzdvihol bojovníkov v Slovenskom národnom povstaní (SNP), ktorí bolo odhodlaní bojovať za slobodu a preukázali obrovské množstvo odvahy.

Vystúpila aj Patakyová

Kalište bolo významným centrom v rámci Slovenského národného povstania a jeho obyvatelia sa do histórie spojenej s vojnou zapísali ako postavy napomáhajúce partizánom v boji proti nacistickým silám. Uviedla to verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. „Ich výhodou boli výborné znalosti terénu, vďaka ktorým sa spočiatku dokázali pred nepriateľmi brániť. Tragickým sa však stal 18. marec v roku 1945, keď nemecké vojsko dedinu obkľúčilo a vypálilo,“ spomenula s tým, že o život pri tom prišlo 13 ľudí a 36 domov sa premenilo na popol.

Podľa nej svoju nezastupiteľnú úlohu má pri úvahách o budúcnosti poznanie minulosti poznačenej krivdou. „V tejto súvislosti považujem stretnutia s ľuďmi, ktorí prežili nepredstaviteľné hrôzy druhej svetovej vojny a čelili prenasledovaniu a masívnemu potláčaniu základných práv, za nesmierne cenné,“ zdôraznila.

„Je potrebné uvedomiť si, že plynutím času bude takýchto vzácnych momentov čoraz menej, ich svedectvá však budú prežívať aj vo forme pamätných podujatí, akým je aj Stretnutie generácií v Kališti,“ podotkla.

„Nech sú naplnené naše rozhodnutia múdrosťou a nech tieto rozhodnutia obstoja v plynutí času tak, ako pred nami obstáli rozhodnutia obyvateľov Kališťa podporovať partizánov a Slovenské národné povstanie bez ohľadu na ohrozenie a stratu svojich životov i svojich blízkych,“ ukončila s tým, že miesto, akým je Kalište, v nej zanecháva posolstvo, aby poznatky týkajúce sa vraždenia zachraňovali ohrozených dnes i v budúcnosti.