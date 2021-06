Koaličné hnutie OĽANO stojí za svojím ministrom vnútra Romanom Mikulcom, ktorý bude v utorok (15. 6.) čeliť odvolávaniu. Vyhlásil to premiér Eduard Heger.

Heger tvrdí, že predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico obviňuje Mikulca z kauzy, ktorú sám "vyfabrikoval". "Obvinenia sám vymyslel so svojimi podriadenými. Ak by bol zodpovedný politik, nemal prečo ovládať bezpečnostné zložky takým spôsobom, že vyfabrikoval umelé dôkazy proti Mikulcovi. Išlo o politickú kriminalizáciu," vyhlásil predseda vlády. Pripomenul, že súd priznal spravodlivosť Mikulcovi a Fico "vyťahuje staré obvinenia, ktoré sám na Mikulca vymyslel".

Ľuďom už po roku pandémie chýbajú hádky Fica a Matoviča, ktorý smerákovi nikdy nič nedaroval. Zdroj: TASR



Heger opakovane deklaruje, že polícia a prokuratúra majú rozviazané ruky, musia však konať zákonne a v rámci svojich kompetencií. "Ak niekto prekročí svoj rámec, bude musieť niesť za to následky, či to bude Úrad inšpekčnej služby alebo Národná kriminálna agentúra. Každý musí konať v zmysle zákona," uviedol. Nemyslí si, že by medzi silovými a bezpečnostnými zložkami išlo o vojnu. "Očista je náročný proces," skonštatoval.

