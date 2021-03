Politický duel skončil ostrou výmenou názorov. Obaja politici pritom nešetrili kritikou na toho druhého a bolo vidieť, že aj moderátorka TV JOJ Jana Krescanko Dibáková mala čo robiť, aby situáciu upokojila. Hádku politikov si môžete pozrieť vo videu (pasáž sa začína o 37:12).

Zlom nastal v momente, keď expremiér začal spomínať hospodársku krízu spred dekády a vtedajšiu pomoc od štátu. „Rozdali ste 26 miliónov (peňazí, ktorými podporovali tvorbu nových pracovných miest) za celú krízu, mám to naštudované... vy blafujete,“ pustil sa doňho Heger. „Ste trojnásobný premiér a neviete vymenovať spôsoby pomoci... relácia beží už 30 minút a neboli ste schopný povedať ani jedno riešenie krízy,“ pokračoval ostro, pričom mu viackrát pripomenul, že je trojnásobný premiér.

"Pán minister, máme totálne rozbitú vládu..." povedal Fico, keď sa po niekoľkominútovom monológu Hegera dostal k slovu. No to mu nevydržalo dlho a Heger mu to opäť zrátal. "Opakujete? Niečo nové poviete? Už 40 minút opakujete dokolečka tie isté vety. Očakával by som, že trojnásobný premiér príde pripravený, som sklamaný," zakončil Heger. Po viacerých pokusoch moderátorky aj samotného Fica sa nakoniec expremiér dostal k slovu, no relácia už pomaly končila, a tak na vytočeného Hegera nestihol reagovať.

Video s rozčúleným Hegerom si pozrel aj politológ Miroslav Řádek. Po jeho vzhliadnutí prišiel k záveru, ktorý sa Hegerovi ako možnému budúcemu premiérovi páčiť nebude.

