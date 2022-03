Premiér Eduard Heger odletel ešte v nedeľu do Talianska, kde mal dnes naplánovanú návštevu Vatikánu a stretnutie s pápežom Františkom. Predsedovi vlády robila spoločnosť aj jeho manželka Lucia. Ich cesta sa zmenila na hotovú romantiku..

Predsedu vlády SR Eduarda Hegera dnes na osobnej audiencii prijal Svätý Otec pápež František. Zároveň išlo o prvú oficiálnu návštevu Eduarda Hegera vo Vatikáne. Premiér audienciu využil na osobné poďakovanie pápežovi Františkovi za jeho apoštolskú návštevu Slovenska v septembri minulého roka. „Prítomnosť Svätého Otca bola pre našu krajinu historickým momentom. Veľmi si vážim, že Jeho Svätosť na Slovensko pricestovala v ťažkých časoch pandémie,“ uviedol.

Počas stretnutia rezonovala aj téma ruskej invázie na Ukrajinu. „Zhodli sme sa, že ľudstvo sa musí uberať cestou mieru, vzájomnej solidarity, úcty a nezištnej pomoci. Veľmi oceňujem postoj Svätého Otca a jeho aktívnu komunikáciu a zasadzovanie sa o nastolenie mieru na Ukrajine. Pápežovi Františkovi som sa poďakoval aj za aktívny prístup cirkvi, ktorá na slovensko-ukrajinskej hranici pomáha ľuďom utekajúcim pred vojnou,“ povedal Eduard Heger.

Spolu s premiérom do Ríma priletela aj jeho manželka Lucia. Sprevádzala ho aj vo vládnom lietadle, ako aj na oficiálnych návštevách.

Premiér sa so svojou milovanou manželkou oženil pred 16 rokmi, spolu majú štyri deti. Dnešné fotky z Rímu a Vatikánu ale jasne ukazujú, že ich láska stále prekvitá.

