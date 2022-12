Nezaradený poslanec parlamentu Tomáš Valášek bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Tvrdí, že jej pokračovanie začína ohrozovať demokraciu na Slovensku. Ak sa vláde vysloví nedôvera, mali by podľa neho nasledovať predčasné voľby. Dodal, že úradnícka vláda či hľadanie novej väčšiny bez volieb by pre krajinu neboli dobré. Podporí aj novelu Ústavy SR, ktorá by umožnila skrátenie volebného obdobia.

"Zahlasujem za vyslovenie nedôvery vláde. Už pred mesiacmi, keď začala spolupracovať s odídencami z ĽSNS, som jasne povedal, že jej pokračovanie začína ohrozovať demokraciu na Slovensku. Riziko príchodu Roberta Fica s fašistami k moci časom neklesá, naopak," skonštatoval pre TASR Valášek. Pripomenul aj kritické slová prezidentky Zuzany Čaputovej o možnej kríze demokracie.

Ak bude vláde vyslovená nedôvera, malo by podľa Valáška dôjsť k predčasným voľbám. "Preto v parlamente podporím takú zmenu ústavného zákona, ktorý umožní členom parlamentu skrátiť volebné obdobie ústavnou väčšinou," povedal. Úradnícka vláda či nová väčšina poslancov bez volieb by podľa neho viedla k mesiacom neistoty a nakoniec by to aj tak vyústilo v predčasné voľby.

Poslanec pripomenul, že táto vláda začala s pohodlnou ústavnou väčšinou v parlamente. "Zodpovednosť za jej postupný kolaps – odchod jednej zo strán koalície, strata väčšiny, teraz možná strata dôvery parlamentu – leží na pleciach Igora Matoviča, Borisa Kollára a ich kolegov," tvrdí. Do politiky podľa neho vniesli chaos, vulgárnosť, bezprincipiálnosť či nekompetentnosť, čím postupne odradili aj vlastných partnerov a podporovateľov.

"Čo je ešte horšie, rehabilitovali v prieskumoch Roberta Fica a Petra Pellegriniho," dodal. Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podali poslanci SaS spolu s nezaradenými poslancami okolo Petra Pellegriniho. O návrhu sa má začať rokovať vo štvrtok (8. 12.).