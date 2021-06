V prípade migrácie je pozícia Slovenska nemenná. Po príchode na summit EÚ to uviedol slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO).

Premiér pripomenul, že aj na júnovom summite je boj proti pandémii ochorenia COVID-19 "veľkou témou". Privítal, že sa už rozbieha vydávanie digitálnych osvedčení, takzvaných COVID pasov, ktoré sú dôležité pre voľný pohyb Európanov medzi členskými krajinami EÚ.

Podľa jeho slov by okruh debát o boji proti pandémii mal byť aj z podnetu slovenskej strany viac zameraný na šírenie variantu delta nového typu koronavírusu, ktorý už bol zaznamenaný aj na území Slovenska. "Tomuto sa musíme venovať, aké sú riziká, ako sú na to jednotlivé členské krajiny pripravené," vysvetlil.

Upozornil, že ďalšími témami sú migrácia a obnova ekonomík členských krajín po koronakríze, aj vďaka prvej sérii schvaľovania národných plánov obnovy a odolnosti zo strany Európskej komisie.

"Čo sa týka migrácie, stanovisko Slovenska je konštantné a konzistentné. My sme za to, aby sa riešila migrácia v krajinách pôvodu a tranzitu." dodal.

Ocenil, že diskusie o Rusku prechádzajú do novej fázy, do takzvanej strategickej diskusie. Na otázku, ako vníma návrh Nemecka na usporiadanie mimoriadneho summitu EÚ - Rusko, odpovedal, že najskôr si treba ujasniť spoločnú európsku pozíciu, aby predtým vedeli krajiny EÚ, čo vlastne chcú Rusku povedať. Až následne by sa mali dohodnúť, v akom osadení takýto summit pripraviť, kedy a kde. V tomto smere však Heger od štvrtkových diskusií neočakáva nejaké konkrétne závery.