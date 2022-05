„Sú to ženy i muži, ktorí majú v rukách to najhodnotnejšie - ľudské zdravie a životy každého jedného z nás. Disponujú profesionálnymi zručnosťami, vzdelaním, no predovšetkým ľudským a empatickým prístupom,“ uviedol premiér na sociálnej sieti. Poďakoval im za ich službu, každodennú obetu a lásku.

Predsedovi vlády podľa jeho slov veľmi záleží na tom, aby ich pracovné podmienky a ohodnotenie boli na čo najvyššej úrovni. „Naša vláda sa ich problémami zaoberá,“ dodal.

Sestry sú najpočetnejšou personálnou zložkou v slovenskom zdravotníctve, no každoročne ich ubúda. Pri príležitosti štvrtkového Medzinárodného dňa sestier to uviedla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá. Podľa posledných štatistík centra tvorili 36,9 percenta všetkých zdravotníckych pracovníkov. Najviac sestier je vo veku 40 až 49 rokov.

