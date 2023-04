HEGER spomína na VEĽKÚ NOC: Premiér švihal korbáčom ostošesť: TOTO urobil s VYŠIBANÝMI PENIAZMI

Veľká noc prináša so sebou rôzne tradície, medzi ktorými nesmie chýbať šibanie a polievanie nežnejšieho pohlavia. Inak tomu nebolo ani v mladosti kresťana a dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, ktorý pre Plus JEDEN DEŇ vyrozprával príbeh, ako to počas sviatkov vyzeralo nielen u nich v rodine. A veru, nebolo to vôbec nudné, práve naopak.