Súčasný premiér Eduard Heger prijal pozvanie do diskusnej relácie Na telo televízie Markíza. Hovoril o vakcíne Sputnik V, okomentoval aj zahraničnú cestu Igora Matoviča do Budapešti, ale priblížil, aj čo všetko môžeme otvárať budúci týždeň.

„S takouto pandémiou nemá skúsenosť žiadna vláda. Treba sa poučiť zo všetkých chýb a pretaviť to do výsledku, aby sme sa neskôr mohli sústrediť na programové vyhlásenie vlády," začal diskusiu televízie Markíza Na telo aktuálny premiér Eduar Heger.

Na otázku, koho Matovič v statuse na sociálnej sieti nazval „idiotmi" a koho označuje za škodlivé sily odpovedal jednoznačne. „Podľa telefonátu, ktorý som s ním včera mal, tak určite nenazýva idiotmi vedcov. Aj ja, aj Matovič určite vnímame, že tu máme veľmi kvalitných odborníkov," doplnil Heger. Premiér reagoval na Matovičove „tajomné sily", že nevie, o koho ide. Neskôr na apel moderátora povedal: „Myslím si, že tí nepriatelia vakcíny, by mali byť jeho koaliční partneri," doplnil.

Autentický prejav Igora Matoviča pri rokovaniach v Maďarsku nepovažuje za problém. „On to (vakcínu, pozn. redakcie) berie osobne," tvrdí Heger. Zároveň však rokovanie bez slovenskej diplomacie považuje za neadekvátne a uviedol, že má informáciu o nedôveryhodnosti slovenskej ambasády v Maďarsku. „Táto správa prišla od Igora Matoviča a preto ju budeme preverovať," konštatoval.

Podľa riaditeľky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Zuzany Baťovej ústav len plnil zmluvu zadanú Ministerstvom zdravotníctva SR a podpísanú bývalým ministrom Markom Krajčím. Heger však doplnil, že ŠÚKL oslovil Česko, Maďarsko a Nitru, ktoré povedali, že nie sú kompetentní na posúdenie Sputnika V. „ŠÚKL na testovanie vakcíny odporučil centrum SAV a tam nastal problém, lebo toto centrum nebolo vhodné," hovorí premiér. „Ak máme občanom zabezpečiť istotu, musíme ju mať z laboratória na to určené. Hodnotenie vakcíny sa dozvieme v priebehu 2 - 3 týždňov," doplnil.

Očkovanie je problémové najmä v tom, že očkovacie centrá nemajú dostatok vhodného materiálu. „Štát nám uplne nepomohol, zabezpečili sme si to po svojom," povedal Lekár Tomáš Szalay. „Za vhodné považujem striekačky od Chirany, pretože kým jednými zaočkujeme z desiatich dávok, desať ľudí, s druhými striekačkami vieme zaočkovať dvanásť dávok," hovorí. Doplnil však, že striekačky o ktoré žiadali, štát dodal len v polovičnej forme. Takýto materiál na očkovanie si dokonca musia zabezpečiť samostatne aj župy.

Podľa neho by sa taktiež dalo očkovanie zvládnuť lepšie, ak by sme dokázali optimalizovať termíny. „Vyhli by sme sa aj problematickým pozývaniam ľudí a dokázali by sme si ich overiť. Dokonca by rodinní príslušníci nemuseli chodiť jeden v utorok a druhý v piatok," uviedol.

Na záver relácie Heger upokojil situáciu a prezradil, čo všetko môžeme otvoriť od 19. apríla. „Chceme zjednodušiť zapamätateľnosť opatrení. To znamená, že vieme otvoriť všetko, kde si nebudeme musieť dať dole respirátor," uviedol. Zároveň však apeluje, že momentálne sa covid automat len finalizuje a je potrebné predstaviť ucelené pravidlá. „Nebudeme predbiehať," uzavrel. To, či sa neskôr otvoria aj reštaurácie, podľa neho záleží na tom, ako rýchlo budú počty nakazených a úmrtí klesať.

