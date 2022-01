Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) vo svojom novoročnom príhovore poukázal na životné krédo, ktoré mu pomáha v politickom živote."Stavajme na skúsenostiach, spájajme sily a nikdy sa nevzdávajme. My to zvládneme!” uviedol. "Potrebujeme to pre úspešné zvládnutie pandémie, pre realizáciu dôležitých reforiem. Potrebujeme to pri pokračovaní očisty spoločnosti od korupcie a zneužívania moci. Potrebujeme to pre lepšie Slovensko," dodal Heger.

"Mojím ďalším želaním je, aby sme do hodnotenia dnešnej vnútropolitickej situácie vniesli viac nadhľadu a faktov, menej emócií a skreslených informácií, hoci žijeme bezprecedentné a psychicky veľmi náročné časy," povedal premiér. Vláda však podľa jeho slov na to reaguje a počas pandémie poskytuje podnikom a domácnostiam pomoc, aká tu doteraz nikdy nebola. Ako ďalej uviedol, aj v roku 2021 vláda pomáhala s výpadkami tržieb, s nájmami, s udržovaním zamestnanosti i kúpnej sily domácností. Pomáhala reštauráciám aj ľuďom v kultúre.

"Ak som spomenul robustnú štátnu pomoc počas pandémie, treba vidieť aj to, čo ju limitovalo. Je to výška nášho dlhu. Verejný dlh bol vysoký, už keď sme prevzali vládnu zodpovednosť. Postupné, ale presvedčivé ozdravovanie verejných financií je moje tretie novoročné želanie. Slovensko musíme urobiť odolnejším voči krízam," skonštatoval premiér.

"Mám ďaleko od toho, aby som tvrdil, že sme ideálnou vládou. Ale s plnou vážnosťou hovorím, že sme najlepšou možnou vládou z politických síl, ktoré sú dnes na scéne. My nekradneme, nehádame sa o korisť. My pracujeme pre ľudí," vyhlásil.

Podľa predsedu vlády by si všetci priali, aby v roku 2022 skončila pandémia a svet zažil obrovskú úľavu, ale to dnes nikto nevie garantovať. "Najlepší kompas v živote je byť realistom. Vírus s označením Covid-19 mutuje a po delte tu máme omikron. Infekčnejší, rýchlejší a v krátkom čase zistíme, či aj nebezpečnejší. Tak mi dovoľte, zaželať vám v novom roku veľa imunity. Najlepšie tej, ktorú získate očkovaním treťou dávkou," povedal.

ĎALŠIE PREMIÉRSKE ŽELANIE HEGERA SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII!

Prečítajte si tiež: