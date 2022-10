Od štvrtkového summitu očakávam, že stanovíme alebo sa začneme rozprávať o stratégii, ako chceme zabezpečiť bezpečnosť a mier pre občanov na kontinente Európy. Uviedol to predseda vlády Eduard Heger pred začiatkom summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktorý sa koná v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.

"Ak chcete budovať prosperitu, to je to, čo všetci chceme pre našich občanov, tak im potrebujete dať tú základnú hodnotu a to je práve mier. Mier je spojený s bezpečnosťou," konštatoval slovenský premiér.

V tejto súvislosti uviedol, že prichádza s veľkými očakávaniami a summit je podľa neho príležitosťou pre všetky krajiny na kontinente. Uviedol, že je rád, že jeden z okrúhlych stolov bude venovaný práve téme bezpečnosti a mieru.

Premiér tiež avizoval, že ho čakajú viaceré bilaterálne rokovania s účastníkmi, ktorí nie sú z členských štátov EÚ, napríklad s prezidentkou Moldavska Maiou Sanduovou. Za dôležité považuje aj neformálne diskusie pri večeri.

Heger zdôraznil, že formát EPC nemá byť náhradou ani diskusiou o rozširovaní formátov, ktoré už existujú. "Je to formát, ktorý nám dáva komfort mimo týchto formátov sa rozprávať o základnej vízii, ako Európu uchopiť," povedal slovenský premiér.

Od piatkového summitu Európskej rady už očakáva konkrétnejšie závery. "Žijeme najväčšiu energetickú krízu od druhej svetovej vojny, prvýkrát sa vidíme po lete všetci premiéri, takže bude veľmi konkrétne hovoriť o tom, ako sme jednotlivé krajiny pripravené, ale hlavne, ako zraziť cenu plynu," vysvetlil Heger.

Podľa premiéra je dôležité, aby nikto z tejto krízy nevyšiel porazený. Chce dbať na spravodlivé podmienky, ktoré budú zohľadňovať špecifiká jednotlivých krajín. Je to podľa neho aj prípad Slovenska. "Slovensko je krajina, ktorá má veľmi industrializovanú ekonomiku, tým pádom výraznú spotrebu plynu aj elektriny a výrazne vyššie náklady," spresnil predseda vláda.

Vo štvrtok sa na Pražskom hrade koná historicky prvý summit Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktorého vznik inicioval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Okrem úniovej dvadsaťsedmičky naň bolo pozvaných ďalších 16 európskych štátov. Hlavnými témami dnešného stretnutia sú mier a bezpečnosť, energetika, klíma a ekonomická situácia. Na stretnutie EPC v piatok nadviaže neformálny summit Európskej rady.

