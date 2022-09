Po fiasku v parlamente v stredu 14. septembra, keď sa poslancom nepodarilo otvoriť schôdzu ani na druhý pokus, sa predseda vlády Heger poriadne zamotal do vysvetľovania vzniknutej situácie. Hoci sa na brífingu snažil pôsobiť dojmom, že ho tento stav nijako nerozhodil, efekt bol práve opačný.

„Pozrite sa, menšinová vláda je menšinová, to znamená, že má v parlamente menšinu. Som prekvapený, že niekoho to prekvapuje, že menšinová vláda dnes nemala v parlamente väčšinu. Som prekvapený, že to niekoho prekvapuje," povedal Heger novinárom. Na krkolomnom výroku premiéra si okamžite zgustli aj internetoví vtipkári.

O deň neskôr bol Heger hosťom v relácii TV JOJ Na hrane, kde opäť perlil. „Občania Slovenskej republiky budú celý rok platiť tú istú cenu z hľadiska plynu aj elektriny, tak ako je to aj teraz, akurát že teda v inej výške,“ prekvapil výrokom. „My sme pandémiu zvládli dobre, a takisto budeme pristupovať rovnako aj k tejto kríze,“ vyhlásil Heger o niečo neskôr v relácii s tým, že aj v súčasnosti sa vláda bude snažiť ľuďom pomáhať. Spokojnosť s riadením krajiny však viacerí z komentujúcich s premiérom nezdieľali.

Názor ohľadom uletených výrokov premiéra sme sa spýtali aj odborníkov. Zaujímalo nás, či v tom vidia nervozitu predsedu vlády pred otázkami zvedavých novinárov alebo skôr jeho slabšie komunikačné zručnosti. „Premiér nikdy nedisponoval nejakou charizmou,“ poznamenal hneď na úvod politológ Radoslav Štefančík.

„Všetci ľudia, ktorí očakávajú, že sa bude správať ako dominantný premiér, budú sklamaní. V tomto prípade ukazuje len mantinely, v ktorých sa on ako predseda vlády, ktorý je pod vplyvom Igora Matoviča, pohybuje,“ vysvetľoval ďalej odborník. Na margo posledných výrokov Hegera politológ podotkol, že premiér vie, o čom rozpráva, len jeho pozícia je sťažená, pretože nie je svojprávny ako premiér a je v Matovičovom tieni.

„Heger by sa správal úplne inak, keby bol nielen predseda vlády, ale by bol aj víťaz OĽaNO. Vzhľadom na to, že on touto legitimitou nedisponuje, tak sa vyjadruje v tých mantineloch, ktoré mu určil jeho stranícky predseda,“ hovorí politológ.

„To sa politikom stáva,“ povedal zasa politológ Tomáš Koziak s tým dôvetkom, že kvalita vyjadrenia premiéra je ďaleko lepšia ako u mnohých politikov. CELÉ HODNOTENIE HEGERA NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!