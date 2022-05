"Myslím si, že tento zákon spôsobí väčšiu polarizáciu spoločnosti, čo nepotrebujeme. Potrebujeme ísť práve opačným smerom, a to úctivou diskusiou aj o citlivých otázkach, ktoré v spoločnosti máme," zdôraznil v pondelok šéf vládneho kabinetu počas letu na mimoriadny samit v Bruseli. Ako ďalej uviedol, zatiaľ od Gyimesiho nedostal spätnú väzbu.

Hovorí o porušeniach koaličných pravidiel. "Návrh nebol podaný so súhlasom koaličnej rady, čo viem, tak nebol podaný ani so súhlasom klubu OĽANO a bol podaný s opozičným poslancom. Prekročilo to všetky tieto rámce," zdôraznil premiér. To, že šéf OĽANO Igor Matovič označil Gyimesiho návrh za správny nechcel komentovať.

Gyimesi podal spolu s Tomášom Tarabom (nezaradený) do parlamentu návrh novely zákona o štátnych symboloch SR a ich používaní. Chcú, aby na budovách a v budovách štátnych orgánov a inštitúcií vrátane sídla verejného ochrancu práv, ktoré sa zo zákona označuje štátnymi symbolmi, bolo zakázané vyvesovať symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie.