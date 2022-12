Slovenský parlament čaká vskutku neľahká úloha! V pléne by totiž mali budúci týždeň schvaľovať štátny rozpočet na rok 2023 a zároveň hlasovať o vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera (46). V hre je aj alternatíva, že Heger obe tieto hlasovania spojí, ako to kedysi pri inom zákone urobila expremiérka Iveta Radičová (66). Tej sa to však nevyplatilo, keďže parlament jej vládu nepodržal. Naberie na podobný krok odvahu aj premiér Heger?

Situácia v súčasnom parlamente nebola ešte nikdy taká nejasná. Poslanci už aj tak menšinovej koalície si kladú podmienky, za ktorých podporia rozpočet. Nezaradení zákonodarcovia sú buď nerozhodnutí, alebo podmieňujú priloženie svojich hlasov za zákon roka iba v prípade, že vládne strany sa s nimi dohodnú na termíne predčasných volieb, prípadne iných zákonoch. SaS s Hlasom to navyše okorenili návrhom na vyslovenie nedôvery vláde. „Ak odvolaná nebude, aspoň zistíme, kto ju drží pri živote,“ povedal predseda liberálov Richard Sulík (54).

Čoraz častejšie sa hovorí o kupčení s hlasmi, teda o tom, že keď niekto z opozície podrží vládu, prípadne podporí rozpočet, či mu za to koalícia na oplátku neschváli zákon. „Kupčenie s hlasmi môže byť aj také, že ak ty zahlasuješ za môj návrh, ja ti pomôžem schváliť tvoj,“ vysvetľuje politológ Tomáš Koziak. Koalícia má aktuálne 70 poslancov a opozícia 71. Trojica okolo Tomáša Tarabu (43) Tomáš Valášek (50), Miroslav Kollár (53), Martin Klus (42) a traja odídenci z OĽaNO hlasujú podľa situácie.

Jeden z možných scenárov je preto ten, že Heger spojí schvaľovanie rozpočtu s vyslovením dôvery jeho vláde, čím by sa stal aj návrh SaS bezpredmetný. „Spojením by bol pravdepodobnejší pád vlády. Z pohľadu toho, že Hegerovi ide o udržanie vlády, bude pre neho lepšie, keď tieto otázky nespojí,“ myslí si Koziak s tým, že v opačnom prípade by za povalenie vlády hlasovali aj tí, ktorí by ju inak podržali, ale návrh rozpočtu by neschválili.

Bývalý podpredseda Ústavného súdu Eduard Bárány (67) vysvetľuje, ako je to po právnej stránke: „Heger môže spojiť hlasovanie o rozpočte s dôverou vlády. Mám však pochybnosti, či sa to dá spojiť s návrhom SaS.“ Ak sa spojí hlasovanie o rozpočte s dôverou vlády a hneď nato by sa hlasovalo o vyslovení nedôvery kabinetu, je podľa Bárányho málo pravdepodobné, že sa vláda v tom prvom prípade udrží a padne v druhom: „Aj keď na Slovensku nie je nič vylúčené.“

To, že situácia je zamotaná, dokazuje aj fakt, že na naše otázky týkajúce sa spojenia oboch hlasovaní nám neodpovedali predsedovia poslaneckých klubov, okrem toho liberálneho. Čo povedala SaS na myšlienku spojiť hlasovanie o rozpočte s dôverou vlády nájdete v galérii.