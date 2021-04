Súčasný premiér Heger prebral „žezlo” vlády presne 1. apríla tohto roku. Hneď po vymenovaní sa do kresiel vrátili staronoví ministri – Richard Sulík na miesto šéfa hospodárstva, Ivan Korčok ako minister zahraničných vecí a školstvo má pod palcom opäť Branislav Gröhling. Zmeny nastali na ministerstve financií a zdravotníctva. Novým šéfom ekonomického rezortu je Igor Matovič a štafetu po Markovi Krajčím prebral Vladimír Lengvarský. Podľa odborníkov miesto šéfa zdravotníctva je jednou z najpozitívnejších zmien novej vlády. „Je to zmena a cítiť to na viacerých frontoch. Napríklad komunikácia pána Hegera – to je posun k dôstojnosti. Ďalšia výrazná zmena je na poste ministra zdravotníctva. Pán Lengvarský robí na svojom úrade poriadok a konečne rezort začína fungovať,” tvrdí politológ Tomáš Koziak.

Odborníci zhodnotili a porovnali doterajšie vládnutie Eduarda Hegera s jeho predchodcom Igorom Matovičom. Víťaz súboja bol vraj od začiatku jasný. Zdroj: archív

„Myslím si, že pán Heger nevyhľadáva konflikty ako Igor Matovič. Má ambíciu hľadať prieniky a konsenzuálny spôsob dohadovania sa. Dá sa povedať, že celý mesiac novej vlády bol mimoriadne pokojný v porovnaní stým, čo sme videli niekedy,” hovorí politológ Radoslav Štefančík. Na otázku, akým premiérom sa Heger môže v budúcnosti stať, odpovedal jednoznačne. „Na Slovensku sme boli zvyknutí, že premiérom je nejaký mačo – Mečiar alebo Fico. Dokonca aj Peter Pellegrini bol komunikačne zdatnejší než Heger, avšak treba spomenúť, že sme mali za premiéra aj Jozefa Moravčíka. On bol skôr úradnícky typ. Myslím si teda, že pokiaľ Matovič nebude dokazovať svoj význam, tak pán Heger pri ňom vyrastie do veľmi rešpektovaného predsedu vlády,” tvrdí Štefančík, podľa ktorého práve pre Hegera a jeho upokojovanie situácie môže vydržať koalícia aj ďalšie tri roky.

Aktuálna vláda má však na konte už aj pár prešľapov. Prvým bola návšteva Igora Matoviča v Moskve, kde rokoval o vakcíne Sputnik V bez vedomia koaličných partnerov, a návštevu Maďarska, po ktorej sa rozdúchali konflikty medzi ministrom Korčokom a poslancom OĽaNO Gyorgyim Gyimesim. Matovič zobral na diplomatickú návštevu práve jeho namiesto slovenských diplomatov a našu ambasádu v Budapešti obvinil, že je nedôveryhodná. Vlna kritiky jeho zahraničných ciest prišla aj od prezidentky Zuzany Čaputovej, ale opäť aj z radov odborníkov. „Matovič sa vyjadruje v takých sínusoidách. Raz je hore a raz dole a teraz má dlhšie obdobie na spodnej hranici. Okrem toho, samozrejme, išiel do Moskvy – to svedčí o tom, že on sa stále cíti ako ten najdôležitejší vo vládnej koalícii,” doplnil Štefančík.

Článok pokračuje na ďalšej strane.