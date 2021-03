Minister financií a nádejný premiér Eduard Heger (44) si toho za život zažil viac ako dosť. Po absolvovaní vysokej školy odcestoval do USA, kde prežil približne rok a pol. Po návrate začal pomaly s podnikaním, k čomu mu pomohol liberál. Do politiky ho vtiahol naopak kresťansky zmýšľajúci človek. Hoci nie je taký extrovert ako jeho stranícky šéf, po kariérnych schodíkoch šliape riadne vysoko.

Eduard Heger vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Celý život mal ešte pred sebou, no jeho smerovanie zmenila rodinná tragédia. „Začalo sa to po smrti môjho otca, ktorá prišla náhle a nečakane. Psychicky ma to zlomilo, mama ma zobrala k jednej známej, ktorá bola veriaca,“ povedal Heger pre Postoj s tým, že mamina známa mu dala knihu o tom, ako sa môže kresťan rozprávať s Bohom. Po tejto skúsenosti sa stal z neho silno veriaci človek, čo malo vplyv aj na jeho ďalšie smerovanie.

Po návrate z USA, kde sa zdokonalil v angličtine, sa venoval podnikaniu. Cez bývalú manželku terajšieho predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) za SaS Juraja Drobu (49) sa spoznal aj priamo s liberálom. Padli si do nôty a spustili predaj luxusnej vodky, ktorá žne úspech najmä v USA. Za jednu fľašu zaplatíte približne 50 eur a predáva sa v tých najdrahších baroch na Manhattane. Nádejnému premiérovi treba uznať, že na svojej kariére pracoval už ako študent. Vtedy začínal ako manažér v bratislavských reštauráciách a zarábal prvé peniaze. Počas svojej kariéry pôsobil na viacerých vysokých manažérskych postoch.

Či ho na vstup do politiky lámal priateľ Droba, nie je známe, no v roku 2015 ho oslovil Richard Vašečka (47). Ponúkol mu pozíciu manažéra v strane OĽaNO. Manažéra bolo vídať čoraz častejšie po boku šéfa Igora Matoviča a jeho kandidatúra vo voľbách 2016 nebola teda až takým veľkým prekvapením. Hoci sa uchádzal o priazeň voličov z 24. miesta, vďaka viac ako 15-tisíc hlasom sa prekrúžkoval na miesto číslo 10. To mu zaručilo stoličku aj v parlamente, keďže do Národnej rady sa v tom roku dostalo 19 členov kandidačnej listiny OĽaNO.

Premiér Igor Matovič a vľavo minister financií Eduard Heger počas rokovania 16. schôdze vlády SR v Bratislave 30. apríla 2020. Takmer po roku si pravdepodobne funkcie vymenia. Zdroj: Martin Baumann

Omnoho úspešnejší bol však v nasledujúcich voľbách. Aj keď kandidoval až zo 142. miesta, vďaka 62 964 preferenčným hlasom sa tentoraz prekrúžkoval až na 8. miesto. Napokon sa z neho stal minister financií. O svojom šéfovi Matovičovi sa vždy vyjadroval s úctou a je považovaný za jedného z jeho najbližších spolupracovníkov. „Záleží mu na našej krajine a chce, aby tu bola vykorenená korupcia,” povedal na adresu šéfa OĽaNO. Práve Heger bol ten, kto pred voľbami cestoval s Matovičom do francúzskeho mesta Cannes, kde mali verejnosti predstaviť luxusnú vilu exministra Jána Počiatka (50).

Anketa Bude Eduard Heger dobrým premiérom? Nakoniec ním ani nebude 0% Nie, lebo bude mať na neho veľký vplyv Matovič 11% Nie, nie je vhodný typ na premiéra 49% Áno, môže okrem práce aj ukľudňovať koaličných partnerov 11% Áno, má za sebou vedomostné aj morálne kvality 16% Čas ukáže 13% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný