Premiér Eduard Heger (OĽANO) vníma pápeža ako človeka ľudskosti. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) zas vyzdvihol jeho pokrokové zmýšľanie. Obaja štátni predstavitelia sa so Svätým Otcom stretli v pondelok popoludní počas jeho návštevy v Bratislave. Oboch na stretnutí sprevádzali aj rodinní príslušníci.

"Svätý Otec je človek ľudskosti, ktorý sa zaujíma o každého človeka bez rozdielu. Uvedomuje si, že v dnešnej rýchlej dobe je potrebné sa zastaviť a myslieť aj na tých najslabších, aby sme im vedeli venovať pozornosť a aby sme sa nenechali pohltiť rýchlosťou doby," skonštatoval premiér Eduard Heger.

Stretnutie označil za srdečné. Rozprávali sa o deťoch, rodine, no spýtal sa aj na posolstvo, ktoré mu priniesol ako predsedovi vlády. "Pápež vyzdvihol, že na Slovensku aj v politike vidí mladých ľudí, čo hodnotil veľmi pozitívne," uviedol Heger.

Okrem toho podľa jeho slov pozitívne vnímal množstvo mladých rodín s deťmi a hovoril o znaku skvelej budúcnosti pre Slovensko. Premiér doplnil, že diskutovali aj o výbere miest, ktoré na Slovensku navštívi. Pápež mal zdôrazniť záujem stretnúť sa v každej krajine aj s ľuďmi v núdzi, pričom podčiarkol potrebu prejaviť ľudskosť a podať im pomocnú ruku.

Predseda vlády dodal, že Svätému Otcovi odovzdali darčeky aj jeho deti. Dcéry mu vyrobili domáce mydielka v tvare ruže a sovy, syn zas pohľadnicu s krížom. Premiér ako gesto srdečnosti a ľudskosti vnímal i to, že pred spoločným fotením si pápež všimol rozviazanú šnúrku na topánkach jeho syna a zaviazal mu ju.

Šéf parlamentu Kollár podľa vlastných slov rovnako zo stretnutia cítil, že pápež má veľmi rád ľudí a nerozlišuje medzi nimi. Napríklad pri deťoch z úplných alebo neúplných rodín. Kollár podčiarkol, že práve deti sú našou budúcnosťou a čo do nich vložíme, to môžeme očakávať.

Pápeža Františka označil za pokrokového. "Za toto som sa mu poďakoval, toto bolo úžasné, že cirkev posúva dopredu, modernizuje ju a má pokrokové myšlienky," uviedol Kollár s tým, že pokrokové myšlienky má Svätý Otec aj pri ochrane životného prostredia.

Šéf parlamentu tiež informoval, že Svätému Otcovi predstavili spoločný projekt s Konferenciou biskupov Slovenska (KBS). Má ísť o postavenie sochy Cyrila a Metoda. Stáť by mala v areáli Bratislavského hradu a mal by to byť dar KBS smerom k občanom pri príležitosti návštevy pápeža Františka.