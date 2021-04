Nový predseda vlády Eduard Heger sa k prísnym opatreniam postavil čelom a nesnažil sa ich po celý čas nijako obísť. Na rozdiel od pravidelne perfektne ostrihaných opozičných lídrov Petra Pellegriniho či Roberta Fica tak bolo vidieť, ako premiér postupne zarastá a to, čo nosil na hlave, sa už ťažko dalo nazvať účesom. Na sociálnej sieti sa dokonca prednedávnom pýtal, či sa má ísť dať hneď, ako to bude možné, ostrihať. Drvivá väčšina priaznivcov odpovedala, že rozhodne áno, atak sa aj stalo.

Premiér Eduard Heger potreboval nový strih už poriadne dlho. Zdroj: Jaroslav Novák

Heger sa okamžite pochválil účesom na sociálnej sieti. Pre denník Plus JEDEN DEŇ výtvor kaderníčky zhodnotila stylistka Andrea Ziegler a tá veru nadšená nebola. „Neviem, kto mu poradil tento účes, ale vyzerá to iritujúco. Zbytočne odpútava pozornosť a môže mu to uberať na dôveryhodnosti. Vyčaruje skôr úsmev na tvári ako pohľad rešpektu. Odporúčam mu nejaký klasický pánsky účes nabok, ale nie divná polcestička v strede vytočená do strán. Vyzerá to skôr komicky ako elegantne a mužne," uviedla.

Článok pokračuje na ďalšej strane.