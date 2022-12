Poslanci Národnej rady (NR) SR schválením štátneho rozpočtu na rok 2023 odvrátili ohrozenie doručenia pomoci pre občanov. Na štvrtkovej tlačovej konferencii po hlasovaní pléna to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO), podľa ktorého je schválenie rozpočtu vianočný darček pre občanov.

V rozpočtovom provizóriu by štát napríklad nemohol dotovať dodávateľom ceny energií pre domácnosti.

"Schválili sme zákon roka a môžem povedať, že toto je skutočný darček pre ľudí, pre občanov Slovenskej republiky, pretože práve tento rozpočet je historicky bezprecedentne najväčší, čo sa týka pomoci občanom," povedal Heger. Premiér dodal, že okrem dotovaní nákladov na energie pre obyvateľov sa z rozpočtu budú podporovať aj firmy či samosprávy. Ohrozené tak podľa neho nie je ani plánované zvyšovanie miezd v zdravotníctve či v školstve.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) zdôraznil, že štátny rozpočet bol schválený s výdavkami a príjmami tak, ako ho rezort navrhol. "My sme dnes uspeli na sto percent ako ministerstvo financií," povedal. Opozičná strana SaS podľa Matoviča poprela samu seba, keď napriek pôvodným výhradám za rozpočet hlasovala výmenou za odchod Matoviča z postu ministra financií. Zmeny presadené liberálmi základné parametre rozpočtu nezmenili.

Cesta k schváleniu rozpočtu nebola podľa štátneho tajomníka ministerstva financií Marcela Klimeka jednoduchá, no nakoniec ho schválila ústavná väčšina poslancov. Parlament podľa Klimeka potvrdil, že Slovensko nie je na "gréckej ceste". To, že boli do rozpočtu zapracované výdavkové limity a že rozpočet je s nimi v súlade, je podľa neho bonus navyše.