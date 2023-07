Keď sme sa v roku 2021, ešte počas premiérovania Hegera opýtali na automobily, neskrýval nadšenie pre motorizmus. "Samozrejme, autá ma zaujímajú. Keď som bol mladší, veľmi rád som sledoval formulu 1 a dodnes si rád pozriem aj nejaký ten motoristický magazín," priznal Heger. A dokonca prezradil aj to, aké auto vlastní on osobne. "Máme sedemmiestne rodinné auto Opel Zafira, ročník 2014," prezradil v tom čase v rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ.

VIDEO: Letanovská predstavuje kandidátku strany Demokrati

Zrejme aj pre jeho vášeň k motošportom sa ho rodina rozhodla potešiť parádnym darčekom. DAR PRE HEGERA SI POZRIETE V GALÉRII