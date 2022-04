HEGER sa dohodol s belgickým premiérom: Mieria na Slovensko ĎALŠÍ vojaci? TOTO sa musí zmeniť! ×

Belgicko by bolo ochotné poslať svojich vojakov na Slovensko v prípade návrhu NATO na ďalšie posilnenie východnej hranice Aliancie. Predseda vlády Belgicka Alexander De Croo to uviedol po pondelkovom stretnutí so slovenským premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) v Bratislave. Zdôraznil, že bezpečnosť v Európe je kolektívna otázka.