Vláde Slovenskej republiky dôveruje v súvislosti so zvládaním pandémie nového koronavírusu 17,2 percenta respondentov. Na začiatku pandémie v apríli 2020 vláde v tomto smere dôverovalo 56,2 percenta opýtaných. Vyplýva to z najnovších výsledkov kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý realizovali v máji 2021. „Už z predchádzajúcich výskumov vieme, že respondenti, ktorí nedôverujú vláde, sú menej ochotní dodržiavať epidemiologické opatrenia. Veľmi podobné je to i s ochotou dať sa zaočkovať, ktorá zároveň súvisí i s dôverou vo vedu a zdravotníctvo,“ zdôraznil Robert Klobucký zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Z prieskumu tiež vyplýva, že dôvera v zdravotníctvo a vo vedecké inštitúcie na Slovensku je veľmi podobná a od septembra stabilizovaná, dokonca s miernym nárastom. Zdravotníctvu v súčasnosti dôveruje 50,8 percenta a vedeckým inštitúciám na Slovensku 47,8 percenta respondentov.



Prieskum ukázal, že respondenti, ktorí viac dôverujú slovenskej vláde pri zvládaní epidémie, sú ochotnejší dať sa zaočkovať a naopak až dve tretiny opýtaných, ktorí vláde vôbec nedôverujú, by sa zaočkovať nedali alebo s očkovaním váhajú. Za najdôveryhodnejší zdroj informácií o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 opýtaní pokladajú svojho lekára (51,7 percenta) a vedcov (43,5 percenta). „Za menej dôveryhodné pokladajú respondenti informácie z internetu a sociálnych sietí (11,7 percenta), od osobností spoločenského života (14 percent), od slovenskej vlády (14,6 percenta), z celoštátnych televízií a denníkov (17,1 percenta),“ dodali.

Prieskum iniciovali spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Jeho najnovšiu časť realizovali od 14. do 20. mája na vzorke 1000 ľudí. Výsledky sú reprezentatívne pre online populáciu Slovenska.

