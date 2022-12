Začiatkom decembra bolo Jaroslavovi Haščákovi doručené obvinenie z dvoch trestných činov v kauze Gorila. Spis, ktorý bol zverejnený na internete ešte v roku 2011, zachytáva údajné stretnutia obvineného s rôznymi politikmi v Bratislave. Tí mali dohadovať a poberať úplatky v rokoch 2005 až 2006.

Jaroslav Haščák, Jiří Malchárek, Anna Bubeníková a ďalší dvaja ľudia boli obvinení zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

K obvineniu spoluzakladateľa skupiny Penta Haščáka sa pre Plus JEDEN DEŇ vyjadril jeho obhajca Martin Škubla.

Procesná šikana zo strany vyšetrovateľky NAKA

„Ako čeliť rôznym hmlistým tvrdeniam o tom, čo všetko Haščák zamýšľal, plánoval, koho ovplyvňoval, keď z obvinenia ani nevyplýva, o čo sa tieto dohady opierajú? Budeme múdrejší po nazretí do procesného spisu, ktorý má zrejme státisíce, ak nie milión stránok?,“ pýta sa Haščákov advokát.

Škubla dodal, že podľa jeho klienta je celý chaos ohľadom spisu Gorila procesnou šikanou. Tvrdí, že oboznamovanie sa s vyšetrovacím spisom malo začať dnes. Bez riadneho nahliadnutia do spisu sa však podľa jeho slov nevedia nijak brániť.

Avšak, napriek všetkým technickým prípravám a nachystanému advokátskemu personálu sa do spisu napokon nahliadnuť nepodarilo. Vyšetrovateľka totiž poslala domov všetkých zamestnancov advokátskej kancelárie s odôvodnením, že „na procesnom úkone pri vyšetrovaní obzvlášť závažného zločinu sa podľa § 36 ods. 2 Tr. por. môže zúčastniť len advokát“.

Podľa Haščáka je procesný úkon pri obhajobe výkon advokátskych, nie kopírovacích služieb. To znamená, že advokát, ktorý je prítomný pri nazeraní do spisu, ho študuje a rozhoduje o tom, čo je dôležité skopírovať a z čoho si len spraví poznámky. Nakoniec je prítomný aj pri spísaní zápisnice, kde uvedie svoje námietky.

Kopírovanie umožnia len advokátom

Haščák je preto pohoršený nad procesnou šikanou, ktorá mu nedovoľuje vytvoriť si elektronickú kópiu spisu Gorila, hoci je vo väčšej časti dostupný aj v elektronickej podobe. Kopírovanie takmer 200-zväzkového spisu kauzy Gorila sa totiž umožní len advokátom a aj to s jednotlivým zapisovaním každej listiny do zápisnice.

Podľa obhajcu J. Haščáka tento proces nie je v súlade s technikou a vymoženosťami 21. storočia a je pohoršený nad tým, že im nebolo umožnené kopírovať aspoň tlačenú podobu spisu s pomocou vlastného vyškoleného personálu a vlastnej kopírovacej techniky.

Po oboznámení so skutočnosťou, že do sposu sa napokon nahliadnuť nepodarí, advokát Jaroslava Haščáka prítomnej vyšetrovateľke povedal: „V poriadku, ale rátajte s tým, že budeme požadovať nazeranie aj mimo termínov, ktoré nám vyhradíte, pretože ide o rozsiahly spis a takto to advokátom bude omnoho dlhšie trvať.“. Na to sme dostali odpoveď „Dostanete termíny, ktoré Vám poskytnem, vtedy, kedy Vám ich poskytnem“.

Kopírovanie by im trvalo 4 mesiace

Konanie vyšetrovateľky NAKA je podľa obhajcu Škublu "tragikomické". Tvrdí, že nerozumie tomu, prečo vyšetrovateľka v tomto prípade zakázala kopírovanie spisu, aj keď v minulosti bolo inou vyšetrovateľkou dovolené.

Ide podľa neho o úplne rovnaký prípad obvinenia z obzvlášť závažného trestného činu:„Iný orgán prípravného konania obhajcom J. Haščáka účasť zamestnancov advokátskej kancelárie na kopírovaní vyšetrovacieho spisu v minulosti umožnil a rovnako im umožnil kopírovať si celé zväzky bez jednotlivého spisovania kopírovaných listín. A to aj napriek tomu, že išlo o stíhanie pre obzvlášť závažný zločin“. Hovorí, že v tomto prípade by im trvalo kopírovanie celého spisu Gorila 4 kalendárne mesiace.