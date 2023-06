Vyplýva to z vyjadrenia hovorkyne Generálnej prokuratúry SR Jany Tökölyovej. Upozornil na to Denník N s tým, že obžaloba súvisí so statusom, v ktorom Štefan H. po začatí vojny schvaľoval konanie ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine.

"Na obvineného Š. H. bola prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry 1. júna 2023 podaná obžaloba na Špecializovaný trestný súd," priblížila hovorkyňa. Skutok kvalifikovali ako prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia a ako prečin schvaľovania trestného činu. Viac informácií podľa Tökölyovej Úrad špeciálnej prokuratúry v súčasnosti nebude poskytovať.