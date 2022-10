Ľudia by sa nemali obávať poňať nadchádzajúce októbrové komunálne a regionálne voľby politicky, aj ako referendum o terajšej vládnej koalícii. Vyhlásil to na tlačovom brífingu po pracovnom sneme strany Hlas-SD v Liptovskom Mikuláši jej predseda Peter Pellegrini. Snem strany, ako poznamenal Pellegrini, bol hlavne reakciou na aktuálnu situáciu v republike. „Situácia nie je normálna, naopak, zásadným spôsobom prispieva k frustrácii, pramení až do prejavov hnevu a zlosti občanov tejto krajiny," tvrdí.

Pracovný snem Hlasu zarezonoval aj v ostatných politických zoskupeniach. Poslanec OĽaNO Marek Šefčík naňho zareagoval, pochopiteľne, posmešne. Pretože sa na sneme zúčastnili doslova stovky členov a priaznivcov strany, pripomenul pri tejto príležitosti slávny výrok Petra Pellegriniho, že strana má len to, čo „naškrabká". „Megalomanský snem strany Smerohlas, ktorá ešte nedostala vo voľbách ani jediný voličský hlas a teda oficiálne od štátu ani euro, sa vôbec nepodobá na sociálnodemokratickú stranu, ktorá má mať blízko k ľuďom, ale skôr na snem nablýskanej smotánky. Odkiaľ majú zdroje? Kto za nimi stojí?" napísal v statuse na sociálnej sieti, ktorý okamžite vyzdieľal aj Igor Matovič.

Zábery z víkendového snemu strany Hlas-SD v Liptovskom Mikuláši. Zdroj: facebook, instagram

Obrovské zhromaždenie bolo v každom prípade predmetom diskusie aj v nedeľnej relácii TA3 V politike, kde bol hosťom podpredseda Hlasu Richard Raši. Ten moderátorovi otvorene priznal, že snem stál určite niekoľko desiatok tisíc eur. Druhý, kto na míting strany zareagoval, bol predseda Smeru-SD Robert Fico. Ten vo videopozdrave na sociálnej sieti volal po spájaní ľavicových síl. „Je v súlade so všetkou politickou logikou tvrdiť, že spolupráca Smeru a Hlasu, dvoch sociálnodemokratických strán, je presne tou ponukou, ktorú ľudia na Slovensku nielen chápu, ale aj výrazne podporia," zdôraznil Fico. Je podľa neho suverénnym rozhodnutím každého politického subjektu, akou cestou sa chce vybrať.

Napriek týmto slovám sa však predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini na tlačovom brífingu po sneme ohradil proti niektorým Ficovým tvrdeniam. Konkrétne išlo o tie, ktoré sa týkajú možnej spolupráce Hlasu s liberálnymi stranami typu SaS. Tvrdí, že Fico chce cielene svojimi vyjadreniami poškodiť stranu Hlas, pretože tá neplánuje spoluprácu s liberálmi a nie je ani liberálnou stranou, ale sociálnodemokratickou, čo má dokazovať svojou prácou.

Vyjadrenia označil Pellegrini za snahu o zneistenie voličov Hlasu. „O budúcej koalícii nerozhoduje ani Robert Fico, ani ja. To rozhodnú voliči, ktorí si presne povedia, ako rozdelia karty a ako sa bude dať vystavať vládna koalícia," doplnil. Šéf Hlasu-SD zároveň v nadväznosti na výzvu na spoluprácu odkázal Ficovi, že nerozumie, prečo Smer-SD ide radšej za Republikou, keď navrhuje odvolať ministra a Hlas-SD obchádza, rovnako tak aj v prípade hlasov na zvolanie mimoriadnej schôdze.

V prípade návrhu Hlas-SD na odvolanie premiéra alebo iného člena si zase Smer-SD podľa neho dáva podmienky a podpisy im nedá. „Tak potom, kto je tu pripravený spolupracovať?" dodal.

Členovia Hlasu si snem evidentne užívali. Zdroj: facebook, instagram

Hoci bol Pellegrini k Smeru poriadne ostrý, zrejme stále mu nie je jeho bývalá materská strana ľahostajná. Po dlhšom čase sa mu totiž opätovne podaril brbt, keď svoju novú stranu nazval Smerom. „Zároveň sme veľmi jasne povedali, že Smer bude robiť politiku takú, ktorá posilní úlohu štátu v tých oblastiach, v ktorých zlyhal," uviedol na sneme líder Hlasu.

O skutočnom dôvode Pellegriniho trapasu nám porozprával politológ Tomáš Koziak.

V súvislosti s prerieknutím Petra Pellegriniho sme kontaktovali aj stranu Hlas-SD, ako aj poslancov Erika Tomáša a Matúša Šutaja Eštoka. Hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková nám vopred slušne odkázala, že reakciu na otázku ani nemáme očakávať.

