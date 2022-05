Hamran odmieta OBVINENIA: Vyšetrovateľ NAKA postupuje slušne, NEZASIAHOL do nezávislosti súdu! ×

Policajný prezident Štefan Hamran odmietol, že by vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) pri svojom postupe na Okresnom súde Bratislava III zasiahol do právomocí alebo do nezávislosti súdu.