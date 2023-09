Volania niektorých politikov, aby Slovensko s okamžitou platnosťou uzavrelo štátne hranice a obnovilo hraničné kontroly, považuje za nezmyselné a populistické. Časť politikov žiada, aby sa na každom 50. metre štátnej hranice, pohybovala policajná hliadka. Hamran vypočítal, že ak by tak mali spraviť, museli by do služby povolať viac ako 110,000 policajtov alebo vojakov.

Poznamenáva, že iné krajiny Európy, taktiež, vynaložili obrovské prostriedky na kontrolu svojich hraníc: „Rakúšania, Nemci, Česi, Gréci, Maďari, Srbi - všetci chránia svoje štátne hranice. Niektorí menej, niektorí viac, niektorí vôbec. Ale aj tí, ktorí tam zriadili hraničné kontroly, podľa kódexu Schengenských hraníc, neuspeli. Vynakladali na to milióny a milióny eur a výsledok je taký, že státisíce migrantov sú v cieľovej krajine - Nemecko.“ Zo štatistických dát má polícia jasne preukázané, že migranti na prechod nevyužívajú hraničné prechody, ale tzv. zelenú hranicu, teda lesy, hory a rieky. Kontrola zelenej hranice je, logisticky, podstatne náročnejšia. Hamran si nemyslí, že toto riešenie je pre súčasnú slovenskú ekonomiku, to správne.

Tlačovú konferenciu inicioval aj v reakcii na video Roberta Fica z hraničného prechodu v Šahách. Na ňom možno vidieť, ako sa Fico nachádza na slovensko-maďarskej hranici. Divákom ukazuje, ako prechod nestráži jediný policajt, ani vojak. Taktiež sa mal osobne zhovárať s vodičom dodávky, smerujúcej z maďarskej strany. Tá mala byť, aj podľa Ficovho videa, plná migrantov.

Hamran Ficove tvrdenia popiera. Vraví, že v tom čase sa na hraničnom prechode v Šahách skutočne nachádzala hliadka štátnej polície, ktorá si, dokonca, trojnásobného premiéra všimla. Uviedli to aj v oficiálnom reporte nadriadenému. Rovnako vyvrátil, že by sa v predmetnej dodávke z Maďarska mali v nákladnom priestore nachádzať migranti. Nevie si vysvetliť, ako mohol Fico spozorovať v dodávke migrantov, zatiaľ čo pohraničná stráž nič podozrivé nevidela: „Vodič si, akurát, kupoval riadne mýto tak, ako sa patrí. Bol veľmi zodpovedný. Dokonca s tou dodávkou zastavil priamo pred vybavovacím okienkom.“

Na reč prišli aj medializované tlačivá o zotrvaní na území SR, ktoré musíme vystavovať všetkým prichádzajúcim nelegálnym migrantom. „Dnes, už nielen médiá, nielen operatívne zložky polície, ale aj nelegálni migranti, hromadne potvrdzujú, že majú namierené na Slovensko z jediného dôvodu - to tlačivo. Jedine to tlačivo potrebujú, lebo to vnímajú tak, že to legalizuje ich pobyt na území Schengenu, čo je absolútny nezmysel,“ hromžil Hamran. Novelizácia zákona o vydávaní tohto tlačiva bola prijatá za vlády Smeru. Poslancom sa však nepodarila otvoriť mimoriadna schôdza, ktorá by podľa návrhu vlády vydávanie tohto dokumentu vyriešila. Fico však opakovane tvrdí, že nejde primárne o tlačivo, ktoré podľa šéfa Smeru polícia nelegálnym migrantom vydáva podľa jeho slov v rozpore so zákonom, k čomu zverejnil v sobotu 16. septembra aj video z polície v Trenčíne:

Trojnásobný expremiér dlhodobo pripomína, že problém je najmä v tom, že naše hranice nie sú dostatočne chránené a títo cudzinci nimi prechádzajú ako „nôž maslom".

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar kritizuje rezort vnútra z objednania 100,000 týchto tlačív, s cieľom legalizovať pobyt utečencov na území Slovenska. Hamran vraví, že Gašpar si mýli dve odlišné veci. Ministerstvo vnútra SR objednalo tzv. pobytové kartičky, ktoré sa vydávajú cudzincom, ktorí sú na Slovensku legálne. Podotýka, že potvrdenia by si ministerstvo vedelo vytlačiť aj samo: „Prečo by niekto objednával tlačivá, keď nám stačí kancelársky papier a tlačiareň, aby sme si ho vytlačili?“

„Nesmierne nás mrzí, že sa k takýmto veciam musíme vyjadrovať a bývalý policajný prezident v tom nemá jasno. Stačilo sa na to spýtať, boli by sme mu to vysvetlili mimo verejného priestoru,“ konštatuje Hamran.

