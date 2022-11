Hlasovanie v parlamente muselo byť minulý týždeň prerušené. Dôvodom bol podľa prvotných informácií vážny kybernetický útok. Neskôr sa však ukázalo, že Národnú radu vyradili z prevádzky zle prepojené káble. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na stredajšej tlačovej konferencii informoval, že v tejto súvislosti bolo podané trestné oznámenie. Incident mal spôsobiť jeden z poslancov Národnej rady, ktorého meno Kollár vtedy ešte nechcel prezradiť.

„Máme tu asi tisíc uzlov a na jednom sa prepojil kábel z jedného do druhého. Polícia musí zistiť, či to bol úmysel, nedbanlivosť alebo sa len niekto nudil,“ povedal Kollár s tým, že k problému došlo v miestnosti kultúrneho výboru.

Šéf parlamentu priblížil, že problém sa začal o 10.43 h vo štvrtok (27. 10.), teda ešte pred hlasovaním, a následne začali kolabovať jednotlivé systémy. „Vo vnútornom segmente počítačovej siete bola identifikovaná nadmerná neželaná komunikácia. Prejavovalo sa to vysokým zaťažením systémových zdrojov na úrovni CPÚ na jednotlivých počítačoch,“ uviedol Kollár a priblížil ďalšie technické parametre incidentu. Deklaroval, že v NR SR budú aplikované všetky odporúčania Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).

Podľa vlastných slov si dal Kollár vypracovať správu, prečo nebol chránený konkrétny bod, na ktorom problém nastal. Pýta sa, ako je možné, že takáto banalita zablokovala celý parlament a priebeh schôdze. Po vyhodnotení situácie zaujme stanovisko. Ak sa potvrdí úmysel, nevylúčil vyvodenie zodpovednosti.

Ako sa neskôr ukázalo, paralyzovanie parlamentu mal spôsobiť poslanec OĽaNO Róbert Halák, okrem iného známy z markizáckych seriálov či divadla Nová scéna. Denník Plus JEDEN DEŇ sa ho pýtal, či je pravda, že za prepojením káblov je on. „Bohužiaľ, je. Bol som v miestnosti, kde sme rokovali. Otvoril som skrinku, kde boli nejaké veci, proste podvedome som videl odpojený kábel. Ja som nevidel, že on je zastrčený. Vravím si, ježiš, odpojený kábel... A potom som si hovoril, asi to treba zapojiť. Tak som to zapojil, aby to mohlo fungovať. Vôbec som si neuvedomil, že som tam mohol vytvoriť niečo také a že sa stane to, čo sa stalo. To mi teda vo sne nenapadlo,“ priznal pre náš denník.

„Priznávam sa, že som to bol ja, ale neurobil som to naschvál, bolo to neúmyselné. Videl som, že kábel nie je zasunutý, tak som ho zasunul a zavrel som skrinku,“ prízvukoval poslanec OĽANO Róbert Halák. Zdroj: Jaroslav Novák

Halák doplnil, že v tejto súvislosti bol vypovedať ešte v piatok (28. 10.) na polícii. Vyvodenie zodpovednosti od neho zatiaľ klub OĽaNO nežiadal. Čo sa týka ďalšieho priebehu schôdze, v parlamente budú simulovať hlasovania a kontrolovať, či všetko funguje a či nikde nedochádza k podobným problémom. Pri hlasovaní v utorok si dajú po hodine prestávku. Kollár ozrejmil, že zákonodarcovia musia byť pozorní, pretože ich čaká množstvo zákonov a hlasovaní.

Či môže jeden zle zapojený kábel znefunkčniť parlament, sme sa pýtali aj odborníka. „Nepočul som ešte o takomto prípade. Osobne si myslím, že to svedčí o tom, že ten, kto má na starosti IT systém v rámci parlamentu, si nemôže robiť svoju prácu dobre," povedal IT špecialista Ondrej Macko.